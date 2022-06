La mamá de Chano abrió su corazón: "A mi hijo le duele el consumo"

La mamá de Chano Charpentier abrió su corazón, mientras su hijo se encuentra nuevamente en rehabilitación por su adicción a las drogas. Ante esto, participó del programa Seres Libres conducido por Gastón Pauls y detalló la situación actual de su hijo: "Aprendí que tengo que disfrutar de los momentos en los que mi hijo está bien, porque no sé cuánto va a durar".

Marina, por su parte, destacó que el músico estuvo seis meses sin consumir drogas, pero que su problema es crónico: "Estuvo un tiempo feliz, limpio y bien. Pero algo lo hizo recaer. La adicción es una enfermedad de negación, para los que la padecen como para las familias".

Por otro lado, manifestó que estas situaciones se deben visibilizar y volvió a hacer hincapié con la legislación actual sobre el tema: "Hoy la ley desalud mental no nos ayuda, no sirve. Creo que el bien común está por encima del bien individual. La justicia está preguntándole a mi hijo si está bien o si está conforme o si se quiere ir. Ayúdenme a que no se tenga que ir, porque si se va a su casa no es libre".