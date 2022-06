Cambaceres empieza a definir su suerte

Defensores de Cambaceres (8), a cinco fechas del final del Apertura, comienza a definir esta tarde gran parte de su suerte, cuando a partir de las 15:30 visite al escolta, Muñíz (11), en cancha de Atlas, en un partido clave para sus aspiraciones de llegar a la última jornada con chances de poder coronarse campeón.

El Rojo se ubica a tres unidades de Muñíz, y a cinco del líder Centro Español (lo recibirá en la fecha 10), por lo que una victoria lo acercará un poco más a los primeros puestos.

Para este cruce decisivo, el entrenador César González meterá una sola variante respecto de la formación que le ganó a Juventud Unida, hace una semana, en el 12 de Octubre. El defensor Tomás Squié, quien cumplió con la suspensión, ingresará en reemplazo de Gerónimo Rodríguez. Y además, fueron convocados otros 20 futbolistas.

ASÍ SE JUEGA

La séptima fecha del Apertura de Primera D se disputará en forma íntegra esta tarde a partir de las 15:30, con el siguiente cuadro de partidos:

Centro Español vs. Central Ballester; Club Mercedes vs. Argentino (R); Deportivo Paraguayo vs. Atlético Lugano y Juventud Unida vs. Sportivo Barracas. Tendrá fecha libre en esta ocasión Yupanqui.