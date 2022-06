Correr, nadar y pedalear: platenses que hacen todo un culto de las actividades físicas

En una peluquería de la calle 55, Luis Di Francesco (52) corta cabellos desde hace 25 años y, tijera en mano, habla siempre de su gran pasión, la de correr. Y les cuenta a sus clientes, que él llegó a pesar 116 kilos, que se sentía obeso, que se veía mal, no solo en la parte física, y que el solo hecho de empezar a caminar le cambió la vida. Les habla de lo que hace, de los beneficios que la actividad física tiene para la salud, y los invita a probar, a juntarse para correr con amigos, para nadar o para andar en bicicleta. Y los convence, de tal forma, que de clientes que en su vida habían realizado ejercicio alguno, han pasado a ser hasta triatlonistas que, a su vez, van convenciendo a otros para sumar adeptos al atletismo, casi como si de una “religión” se tratara.

Así, cada atleta que suman, es como una batalla ganada, cuya única recompensa es haber aportado para que otra persona pueda sentirse mejor.

“Cada persona que se suma es una alegría inmensa -cuenta Luis- porque esa persona comienza a sentirse mejor y después te lo agradece, como agradezco yo todos los días a quien me inculcó esto hace ya muchos años, que fue el doctor Alberto Ricart, quien fue toda una eminencia en medicina deportiva”.

“Porque fue gracias a él que yo comencé con todo esto. Yo me veía muy mal, Ricart era cliente de la peluquería, y un día me sugirió que empezara a caminar, despacio, todos los días un poquito. Y así empecé, me iba al Parque Castelli y caminaba durante una hora, después le agregué correr un poco, un minuto caminaba y otro minuto corría, y a los seis meses me di cuenta que ya era otra persona, pasé a pesar 90 kilos, me sentía mejor, y desde entonces no paré nunca más. Hoy entreno todos los días, corro, hago bicicleta y natación, voy al gimnasio, y trato de transmitir mi experiencia a todos los que puedo. Y comprobar que otros también pueden mejorar y sentirse plenos, es una recompensa inmensa”.

LOS BENEFICIOS DEL MOVIMIENTO

Médicos y entrenadores coinciden en que la actividad física optimiza el sistema osteoarticular (huesos, ligamentos y articulaciones) y el sistema muscular (músculos y tendones); que fortalece el sistema inmune, el sistema cardiovascular y el respiratorio, y que ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades coronarias, cáncer, y osteoporosis, entre otras afecciones, además de acelerar el metabolismo basal y la pérdida de peso. También disminuye el estrés y la ansiedad y mejora la autoestima.

“Claramente hay mejorías físicas -señala Luis Di Francesco- pero también hay otras, como contemplar los árboles al correr, sentir el aire frío en la cara, compartir con los demás... Yo lo hago todos los días, como el hábito de comer; si no lo hago siento que me falta algo. Los lunes hago bicicleta y natación; los martes gimnasio y trote; los miércoles repito bicicleta, jueves trote, y los viernes, sábados y domingos con los grupos nos juntamos en el Bosque o en el Parque Pereyra para correr. La verdad es que es un gran estímulo y un gran placer que se contagia. Nosotros invitamos hasta a los que no tienen ganas de hacerlo, porque yo también alguna vez no tuve ganas”.

Luis Di Francesco (52), Peluquero. Corta cabellos desde hace 25 años

“En el año 2012 -cuenta Luis- tuve un problema de ligamentos, me operaron y estuve casi 8 meses parado. Me costó, pero me dije que tenía que volver a correr, y lo hice. Fue como empezar de vuelta, de a poquito, hasta que llegué a participar de triatlones en Brasil, en Bariloche y en Mar del Plata, porque a donde vaya, sigo corriendo. Y por supuesto mi familia me acompaña, mi esposa Daniela (44), que también hace running y vóley, y mis hijas Valentina (21) y Victoria (19), que hacen natación. Es buenísimo, porque además el ejercicio te lleva a una vida sana, a comer cosas saludables, a no fumar, a estar en forma. Por eso lo recomiendo tanto, como que me volví un influencer de las actividades físicas”.

FANÁTICOS DEL EJERCICIO

Gastón Francescato (49), es vecino de Ringuelet, abogado y escribano, casado con Lorena (44), y padre de dos mellizos de 14 años que juegan al fútbol en Estudiantes. Pero además de sus actividades profesionales, tiene una pasión que lo acompaña desde los 8 años, la de realizar actividades físicas que en la actualidad lo llevaron por el mundo del triatlón. Y es, también, un entusiasta para convencer a otros para que se sumen a la vida del running.

Gastón Francescato (49), Abogado y escribano

“A los 8 años ya remaba y hacía crossfit -cuenta- y nunca dejé de hacer actividad física. En la actualidad hago nueve sesiones semanales, en la calle o en mi propia casa. Dos horas diarias de bicicleta, una hora diaria de natación, y una hora diaria de trote fuerte. El resultado es ganar en calidad de vida, sentirse bien, ganar en constancia, vencer las debilidades propias, compartir, pasarla bien con otros, en fin, en el atletismo todo es ganancia”.

Gastón es, también, un fanático de los accesorios que lo ayudan para su pasión deportiva.

“Hoy en día hay cosas increíbles para la práctica, que ayudan mucho -refiere- como relojes que no solo marcan cuestiones físicas como controlar el pulso o la presión, sino también cómo se duerme, los pasos al caminar y muchas cuestiones más que sirven, por ejemplo, para prevenir lesiones, o de información del tipo de que a los 600 kilómetros tenés que cambiar las zapatillas. También están las bicicletas fijas con computadora e imagen que copian el terreno por el que uno pedalea en cualquier lugar del mundo. Del mismo modo se puede tener un entrenador online que te va marcando los planes y las rutinas de entrenamiento. Actualmente hay muchísimas cosas para realizar actividades físicas que ayudan mucho para sentirse mejor. Pero lo mejor de todo es lo social, el compartir con otros la actividad física es algo hermoso. Muchos amigos, al verme bien, comenzaron a acompañarme, y hoy también se sienten mucho mejor. Eso es algo muy reconfortante, porque se lo hace con alegría, nadie va llorando a correr. Y después está la competencia, en mi caso en el triatlón, que nunca es con el otro sino con uno mismo, para superarse y ser mejor cada día”.

Gastón Gennai (34), consultor de marketing

Gastón Gennai (34), consultor de marketing, fue jugador de básquet durante casi toda su vida. Lo hizo en los clubes platenses 19 de Febrero, Unión Vecinal y Juventud, hasta que lo sorprendió, como a todos, la pandemia.

“De pronto me vi con que todo estaba cerrado -cuenta- y me desesperó. Corría en la cinta en mi casa y andaba en bicicleta fija, hasta que cuando pasó lo peor empecé a salir y a ir a correr al Bosque. Conocí gente, me invitaron a entrenar regularmente, y un amigo me comentó lo de los triatlones. La verdad es que yo no tenía nada para hacer eso, ni técnica ni zapatillas, y apenas si sabía nadar. Pero me fui embalando como loco y me hice un autodidacta, leía libros sobre el tema y comencé a equiparme. De esto hace apenas dos años, y lo cierto es que ya participé de varias competencias, hasta una de 66 kilómetros en las sierras, y hoy no puedo vivir sin la actividad”.

“Mi rutina es levantarme todos los días a las seis de la mañana, me preparo la ropa y ahí arranco; una hora de natación los lunes, miércoles y viernes, bicicleta también tres veces por semana durante dos horas, gimnasio, y llueva o truene correr en el Bosque o en la plaza Malvinas. Para mí es como un ritual, y no conozco otra forma mejor para conectarme conmigo mismo”.

“Lo importante de esto -agrega Gennai- es que cualquiera puede hacerlo, aunque sea de a poquito, porque micro más micro siempre da macro, y ya empezar con solo 15 minutos por día ayuda un montón, porque después la motivación viene sola. Hay mucha gente que me pregunta y se suma, y conozco a gente que ha dejado trabajos importantes para dedicarse al ejercicio y desarrollar otro estilo de vida, porque la actividad física te da ganancias en el cuerpo, pero también en lo emocional, lo espiritual y lo intelectual. Para mí, es la mejor forma para sentirse pleno y encontrar la mejor versión de uno mismo”.