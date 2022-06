Atrapan a un acusado de violar a una nena en Berisso que estuvo prófugo 4 meses

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, fue detenido en las últimas horas en Berisso, por ser acusado de violar a una menor de apenas 10 años, mientras se encontraba durmiendo en en una habitación. La causa se encuentra caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado.

Según indicaron a este medio, esta situación de manoseo y constante acoso, comienza el 29 de mayo del 2021, donde el padre de la pequeña realiza la denuncia de los hechos. Después de 4 meses de pedir su detención, el fugitivo fue apresado este jueves a las 20 horas en 1 y 66.

El presunto acusado de violación, vivía en otra casa junto a la mamá de la nena, que se encuentra en procesos judiciales con su ex esposo, por la tenencia de la hija. "Ella también es cómplice", señaló el papá.

"Nos arruinó la vida a la nena, a la familia y a mi. A mi me avisan desde la DDI que lo agarraron y me puse contento. Se hijo justicia, yo tenia miedo que se haya ido a otro país", afirmó a EL DIA. Y agregó: "No quiero que le pase esto a ningún otro menor. Este hombre lo que hizo es gravísimo, está enfermo de la cabeza".

"No voy a parar hasta que la madre vaya presa. Ella es cómplice. Estaban alquilando y la nena se va iba con su mamá. El ataque fue durante 5 noches. Quiero que se pudran en la cárcel", comentó su padre indignado.