La agenda deportiva de este lunes feriado: partidos, horarios y TV

Con las actuaciones de Gimnasia recibiendo a Racing en el Bosque y la de Estudiantes, que se enfrentará a Independiente en Avellaneda, será un lunes de super acción en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División. Además, Sao Pablo frente a Palmeiras, se medirán en el brasileirao.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Godoy Cruz vs Defensa y Justicia TNT SPORTS

19:00 Gimnasia L.P. vs Racing Club ESPN Premium

19:00 Vélez vs Rosario Central TNT SPORTS

21:30 Independiente vs Estudiantes TNT SPORTS

21:30 Newell's vs Argentinos Jrs ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

15:00 Atlanta vs CA Mitre

15:00 Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS

BRASILEIRAO

20:00 Sao Paulo vs Palmeiras



RESERVA

09:00 Racing vs Gimnasia ESPN Premium

PRIMERA C

15:30 Sportivo Italiano vs Excursionistas



MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

21:00 Milwaukee Brewers vs ST Louis Cardinals ESPN Extra

NHL CONFERENCE FINALS

21:00 Tampa Bay vs Colorado