Tras las críticas, los movimientos sociales salieron a responderle a Cristina Kirchner

El discurso de la Cristina Kirchner con motivo del Día de la Bandera, en el que repartió críticas hacia varios integrantes del Gobierno nacional, puso frente a frente a la vicepresidenta con las organizaciones sociales.

Es que durante el acto que encabezó en Avellaneda, no sólo disparó contra funcionarios sino también lo hizo contra los movimientos sociales, en especial los que están alineados con el presidente Alberto Fernández, como el Movimiento Evita.

En ese marco, y como si no fuera parte de la actual gestión, Cristina instó a que el Estado "debe recuperar la auditoría y control de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas".

"Es recuperar el rol y transparentarlo (el sistema) ante la opinión pública", y aseveró que "las mujeres son las que revuelven las ollas en los merenderos y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan. Las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así y ustedes saben que es así. Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita. Si Evita los viera, mamita. Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”.

“Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, fue otra de las frases de Cristina Kirchner durante su discurso ayer en la CTA, en lo que fue una abierto cuestionamiento al funcionamiento de los planes y fondos sociales en el interior de su propio Gobierno. Además del Movimiento Evita, el gran sostén político en los barrios del presidente Alberto Fernández y motivo de disputa interna en el oficialismo, las grandes apuntadas fueron las organizaciones piqueteras.

Los dardos de Cristina Kirchner se dan en un momento de recrudecimiento del control de la calle. Pero no sólo habló para afuera, también lo hizo hacia adentro. Sin nombrarlo, la vicepresidenta cargó contra el Movimiento Evita, que conducen los dirigentes Emilio Pérsico y Fernando Navarro, a quienes el presidente Fernández les encomendó desde un comienzo el manejo de buena parte de la caja social de su gobierno para controlar “los ánimos sociales” en los barrios.

Mientras se aguarda qué postura tomarán en el Gobierno sobre esta nueva ola de cuestionamientos, desde donde salieron a responderle fue de las organizaciones sociales. Uno de los primeros en hacerlo fue Eduardo Belliboni, del Partido Obrero, quien a través de su cuenta en Twitter indicó que "a 20 años del asesinato de Maxi y Dario, @CFKArgentina muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad política de varios funcionarios de su Gobierno,la vice presidenta, se sumo a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes".

A lo que agregó, mencionando algunos medios de comunicación: "Sin Grietas. @CFKArgentina ,La Campora. Todos contra los que luchamos contra el ajuste. Dime con quién te juntas y te diré qué intereses defiendes".

Quien también salió a responderle fue Silvia Saravia, de Barrios de Pie: "Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno @CFKArgentina".

Para Mónica Sulle, referente del MST Teresa Vive, otra organización de peso en el seno piquetero, la vicepresidenta "tiene una doble vara” a la hora de atender las problemáticas sociales de la Argentina. “Como cuando gobernó, Cristina le gusta estar de la mano de (Sergio) Berni, el mismo que desalojó Guernica y que desalojaba los trabajadores de la Panamericana cuando salían a lucha por los despidos y los salarios. Siempre le gusta mostrar una cara agradable y un discurso comprometedor con la sociedad, pero a la hora de aplicar palos le encanta aplicar palos”.

Y el que tampoco la dejó pasar fue Luis Delía, recostado más hacia la figura de Alberto Fernández y muy crítico, ahora, de la vicepresidenta: "Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez #Horrible".

Luego indicó que "yo no fui preso ni por corrupto, ni por ladrón, yo fui preso por Cristina".