Matías Melluso dejó atrás las lesiones, está feliz y se ilusiona

“Algunos piensan que te querés lesionar”, dice en el medio de la charla. La frase tiene algo de resignación y mucho de bronca. Matías Melluso la pasó mal. Por las lesiones en fila, por los murmullo que esas lesiones generaban y porque “mentalmente tampoco estaba bien”. Hoy, pasado el mal momento, otra vez dueño del lateral izquierdo, se entusiasma con este Gimnasia ganador.

El vestuario tras el triunfo ante Rosario Central tuvo, principalmente, autocrítica. Melluso no fue la excepción. “La verdad que fue un partido difícil en el que no pudimos plasmar nuestro juego. Por ahí estos partidos antes se perdían o se empataban, hoy se ganan. Hay que sostener esta racha”, manifestó Mellu, detrás de una inocultable sonrisa.

“Por suerte tenemos buenos jugadores, que por ahí en el partido están pasando desapercibidos y de la nada frotan la lámpara y meten un pase como el de Brahian”, dijo el lateral. Y enumeró virtudes de un grupo sólido que sabe que debe rendir al límite para obtener resultados. “A nosotros nos caracteriza el esfuerzo, el compañerismo, el tratar de trabajar uno con el otro. Hay que seguir por este camino”, dijo.

Hoy Gimnasia transita un circulo virtuoso de esfuerzo, convicciones y resultados. Antes, un golpe como el de Tarragona generaba sensación de derrota. Hoy, al contrario, fortalece al grupo. “La verdad que lo de ‘Tarra’ nos pegó, pero el grupo está tan unido que eso hace que nos esforcemos también por él. Ahora no entramos once a la cancha, entramos doce por ‘Tarra’. Lo mismo pasaba en su momento con el “Tanque” (Contín) y con el “Pampa” (Domínguez). Hoy están volviendo a las canchas, eso nos pone muy feliz”.

Justamente el tema lesiones no les es ajeno ni indiferente. Primero, en cancha de Independiente un golpe que parecía menor le provocó un edema interno en una vértebra y lo marginó por meses. Y luego, cuando era un hecho su regreso en la pretemporada, en la fricción con un rival de la reserva de Aldosivi se le trabó el pie en el piso. Se temió una grave lesión del tendón de Aquiles. La sacó barata: tuvo una lesión en la inserción del gemelo con el tendón de Aquiles, una ruptura fibrilar parcial que lo tuvo inmovilizado cuatro semanas. Y después las dudas, las versiones. “Se lesiona mucho”, decían algunos. Y Pipo no lo veía todavía 10 puntos.

Dejó todo atrás por eso puede hablar desde otro lugar. “Estoy disfrutando. Pasé por un momento bastante complicado. A uno lo critican porque parece que te querés lesionar a propósito. Y uno busca siempre jugar. Me sucedió que por querer volver antes no me recuperaba del todo. Mentalmente tampoco estaba muy bien que digamos, no la estaba pasando bien. Hoy estoy mejor, disfruto el momento y esta racha que tenemos y que me ayuda a estar feliz, como todos los hinchas”.

A Matías Melluso le han tocado más malas que buenas desde que llegó a primera división. Desde el debut en Córdoba en el último partido de Facundo Sava como entrenador hasta la presión de jugar con la soga al cuello del promedio fecha tras fecha. Solamente la Copa Argentina del 2018 es un recuerdo agradable más allá del final en los penales. Hoy vive el presente entre feliz e ilusionado. “Estamos en una racha linda que ojalá siga estando. Tengo fe con mis compañeros que podemos seguir por este camino y ojalá nos demos una alegría”. Aunque como nada es perfecto, el partido de la Copa Argentina que la organización dispuso que se juegue en Rafaela disparó enojos. “Los viajes cuestan, no sé quién organizó lo de la Copa Argentina pero tendrían que fijarse un poquito. Nos mandan a Rafaela después de ir a Rosario. Un día laboral, que a la gente le incomoda. Con los cortes de ruta que hubo se hizo todo más problemático. Ahora vamos a tratar de preparar el partido lo mejor que se pueda y hacer lo mejor. Pero estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y no dejarlas pasar.”

Finalistas en 2018 con Pedro Troglio, semis en 2016 en tiempos de Gustavo Alfaro como entrenador, la Copa Argentina es un torneo que siempre ha tratado bien al Lobo y para Matias Melluso es “una ilusión” a la que “hay que meterle con todo”. “En la Copa Argentina en seis partidos podes salir campeón, entonces le tenes que meter con todo. Por eso hoy los equipos lo toman con una seriedad distinta a las primeras ediciones cuando ponían suplentes”, analizó. Pero no se olvida del Campeonato. “En el torneo también estamos ahí, en los puestos de arriba. Disfrutamos el momento”. Como disfruta esta titularidad sin dudas Matías Melluso. El dueño de la camiseta 32. El dueño del lateral izquierdo.