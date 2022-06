Motochorros se alzaron con la recaudación de una verdulería en barrio Norte

Dos motochorros armados se alzaron con el dinero de la recaudación de una verdulería de 8 y 33, en pleno barrio Norte platense.

Los vecinos están asustados por la inseguridad y dicen que muchos locales de la zona, a partir de las cuatro de la tarde, trabajan a puertas cerradas.

“A los comerciantes no les gusta, pero no tienen otro remedio. Acá no hay vigilancia y todo el tiempo hay robos”, se quejaron.

Una vez que los ladrones huyeron, desde el negocio llamaron al 911, aunque el móvil del Comando de Patrulla habría llegado a la media hora.

“Con ese nivel de respuesta, no hay respuesta posible al delito. Los delincuentes, cuando apareció la Policía, estaban en otro país”, ironizó un habitante de la cuadra.

Igual, ahora se intentará buscar imágenes en las cámaras de seguridad de la zona, que como ocurre en otros puntos del casco urbano, está plagada de equipos de monitoreo.

Igual, al margen de los elementos de disuasión del delito, que muchas veces no alcanzan para frenar el embate delictivo, lo que reclaman en el barrio es “presencia policial”.

“La comisaría está a cinco cuadras y no vemos un patrullero ni de casualidad”, expresó el mismo frentista.

Se refiere a la seccional segunda, cuya sede está en 38 entre Plaza Olazábal y 8.

Ahora quedó a cargo de la instrucción del sumario, con conocimiento de la UFI N° 9 de La Plata.

De los asaltantes se sabe poco y nada. Solo que actuaron de forma ultra rápida, cargaron el botín y emprendieron la retirada.

A la luz de la realidad, los motochorros representan una modalidad del delito con amplia penetración en todos los puntos cardinales de La Plata.

A diario, se conocen denuncias de distintos sectores del partido y también trascienden videos con imágenes del impune accionar de vándalos montados en motocicletas.

Ese tipo de rodados, de fácil acceso por sus costos comparativos con los autos, al margen de su mejor adaptabilidad al terreno del hampa, ya que los asaltantes pueden escapar para cualquier lado, incluso en contramano y hasta por arriba de la vereda, se han tornado un dolor de cabeza para las autoridades y una gran preocupación para los platenses.

“Acá todos miran para el costado y nadie se hace cargo del drama que estamos viviendo por culpa de la inseguridad. Es una vergüenza”, refirió un vecino, indignado.