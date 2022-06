VIDEO. Denunció brutal paliza de patovicas en boliche platense: "Me tiraron al piso y me patearon la cabeza"

Una joven de 28 años denunció que el domingo a la madrugada sufrió una brutal paliza por parte del personal de seguridad de un boliche del centro platense mientras disfrutaba de una salida con amigos. Según describió, sin motivo alguno, la arrojaron al piso, le pegaron patadas y recibió múltiples insultos. Como consecuencia, debió recibir asistencia médica y aún hoy tenía dolores en el cuerpo, moretones y portaba cuello ortopédico. Por el hecho, la víctima radicó una denuncia penal e irá a fondo con el caso.

La denunciante se identificó como Milagros S. y aseguró que es enfermera e instructora de hit dance, y que en la noche del sábado fue a un local de 45 entre 8 y 9 con un grupo de amigos por una celebración con el grupo de baile. En un diálogo con EL DIA sostuvo que "en la madrugada del domingo, a las 6, cuando estábamos concluyendo la salida, viví una pesadilla de 12 horas". "Cuando me separé de mis amigos para ir al baño, vino un patovica de la nada y me sacó del boliche a la fuerza. Me dobla la muñeca y me saca. Y me dice que yo estaba generando disturbios. Para mí se equivocó de mujer. Estaban muy alterados y violentos con todos", describió.

"Mi amigo, como yo no vuelvo, me empieza a buscar adentro del boliche. Luego salió. Pero después no lo dejaban entrar”, recordó sobre ese momento de desesperación.

"Yo ese lugar (Hogan’ s) lo tenía como algo agradable. Hace tres años que no salía por la cuarentena. Fue una desilusión muy grande. Ese boliche enfatiza el LGBT, es inclusivo, donde uno va a pasarla bien. Pero a mí me sacan con agresión física. Cuando estoy afuera pidiendo mis pertenencias, mi cartera y mi saco que había quedado en el guardarropa, no me lo querían dar. Una patovica me agarra de los pelos y me tira al piso. No era una patadita, me tiraron al suelo entre dos o tres patovicas", relató.

El celular estaba en la cartera y no me podía contactar con mis amigos. ‘Querida, sos re hinchapelotas’, me dice", comentó acerca del maltrato que recibió de su congénere. Milagros recordó que tras ello "otra vez recibo agresiones, me patean en el piso, me sigue pegando. No me desmayé. Alcoholizada no estaba".

A raíz de la paliza sufrida, esta mañana afirmó que "todavía tengo los ojos hinchados, cuello ortopédico, tengo chichones por todos lados porque me dieron patadas en la cabeza. Me duele todo el cuerpo".

Con miras en la investigación por lo sucedido, aseguró que en ese momento "había mucha gente" afuera del boliche, por lo que solicitó "que si alguien grabó imágenes que me las envíen".

"La denuncia penal está hecha. Me vio el cuerpo médico también", dijo. Y afirmó que "ellos están para proteger el lugar. Me agarraron entre tres patovicas, una era una mujer y dos hombres. Entre los tres me sacan. Yo estaba contra el piso. Tengo moretones en la espalda".

"Para mí, hay mucho odio. Estamos manejando, a nivel social, mucho odio. Tengo parientes que son policías y esa noche hubo varios hechos de violencia. Que una mujer me haya pegado, digo 'qué atrasados que estamos' que una mujer no se puede poner en mi lugar'", reflexionó.