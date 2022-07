La mamá de Johana Ramallo se refirió a la detención del presunto femicida: "Me da esperanza"

Luego de la detención del posible femicida de Johana Ramallo, su mamá realizó un posteo en su cuenta de Facebook, donde destacó su agradecimiento por el acompañamiento en la causa y también destacó que "tiene esperanza".

"En el día de ayer, las abogadas de la querella me informaron de la detención en el marco de la causa donde se investiga la desaparición y el posterior femicidio de mi hija Johana Ramallo. Por cuidar la investigación, no vamos a brindar mas detalles, sólo decir que me da esperanza tener hoy en la causa a un juez y un equipo del juzgado que se tomó enserio la investigación, que avanzó en aclarar los hechos. Era tiempo de tener una respuesta de la justicia y hoy puedo decir que estamos viendo avances", afirmó Marta Ramallo.

Además agregó: "Quiero agradecer a la comunidad que me acompañó todo este tiempo en el pedido de justicia, a quienes fueron a las marchas, a quienes hicieron los murales, a todas y todos quienes levantaron las banderas por Johana. Justicia por Johana es terminar con la impunidad de la zona roja. Les quiero pedir responsabilidad en lo que se comunica, es una tarea de todos y todas encontrar justicia, dejemos que la justicia trabaje con tranquilidad".