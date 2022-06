Murió El Noba: “Les quiero pedir que nunca se olviden de mi hijo”

“Les quiero pedir a los fans que nunca se olviden de mi hijo. Estas horas fueron horribles, no se lo deseo a nadie”. Así, entre lágrimas, acompañada por cientos de motoqueros que hacían rugir sus motores frente al hospital, Vanesa, la mamá de El Noba, se refirió a la muerte del cantante, ocurrida ayer.

El joven referente de la cumbia 420, del que han emergido otros artistas como L-Gante, Perro Primo y DT Bilardo, murió luego de permanecer internado durante 10 días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce de Florencio Varela, donde había nacido hacía 25 años.

El Noba había sido trasladado a ese centro hospitalario el 24 de mayo en estado grave luego de haber impactado contra un auto con su moto y haber caído al asfalto. Según trascendió, el joven habría ido haciendo la maniobra conocida como “willy” y no llevaba casco. Al conductor del automóvil le hicieron el test de alcoholemia y dio negativo.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, una versión que en la noche del jueves comenzó a circular en las redes tras una “primicia” de un canal de cable que terminó siendo falsa, fans del cantante comenzaron a llegar en sus motos al Hospital desde donde improvisaron una caravana de motos en su honor que, anoche, se extendía por Florencio Varela.

En ese marco, Vanesa, su mamá, fue abordada por las cámaras de Telefé y manifestó todo su dolor, pidiendo a sus fans que “nunca se olviden de su hijo porque mi hijo va a estar eternamente presente”.

Lautaro Coronel, autor de “Tamo Chelo”, una de sus canciones más conocidas, fue recordado ayer por colegas como Duki y Rusherking. El Polaco, junto a una foto en la que se los ve juntos, fue uno de los primeros en manifestarse con un “QEPD”, mientras que Dante Spinetta le dedicó “fuerza y amor para su familia”.

El streamer platense Gerónimo Benavides, más conocido como Momo, escribió una de las despedidas más sentidas: junto a un video donde se escucha una de las charlas que mantuvo con el músico el día que cantaron de manera gratuita en el Momo Fest, posteó: “Venían de repartir canastas navideñas en los hospitales y tocaron gratis para todos. Esto también es El Noba. El último recuerdo que me llevo para siempre amigo, jamás me voy a olvidar; hoy con mucho dolor te despido, pero te llevaré siempre acá, en el corazón”. Claro que el joven nacido en La Plata no perdió la oportunidad de hacer un llamado de consciencia: “Cuiden sus vidas amig@s, no queremos más familias destruidas ni perder una sola vida más”.