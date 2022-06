Gomas y stock: faltan algunas medidas para vehículos medianos

En algunas gomerías de la Región advierten faltantes de ciertas medidas de neumáticos al mismo tiempo que se asegura que el insumo, indispensable para el funcionamiento de un vehículo aumenta de precio semana a semana o mes a mes, según la evaluación del local de venta de cubiertas que se consulte. Ya no hay, por caso, gomas que cuesten menos de 23.000 pesos y de ahí para arriba los valores se disparan hasta 90.000 o 100.000 pesos si se trata de autos o camionetas de alta gama.

“Todo sigue como desde hace unos meses: hay faltantes de neumáticos de algunas medidas, no de todas, pero no con las que llevan los vehículos medianos y compactos; en ese rango no hay desabastecimiento”, señaló Alejandro Silva, encargado de una casa de venta de cubiertas de Plaza Rocha. En esa gomería, resaltó el empleado, “los aumentos en los valores son de todas las semanas”. De acuerdo a esa estimación, las subas son, cada vez, entre un 4 o un 5 por ciento.

Los vehículos para los cuales habría más inconvenientes a la hora del recambio de un neumáticos son la Ford Eco Sport, Renault Duster y algunas medidas de rodados de modelos importados.

Según indicó el vendedor de neumáticos del local de Plaza Rocha, la cubierta más demandada porque se utiliza en la mayoría de los coches es la identificada con el número 1756514. La más económica, la Firemax (una marca de origen chino), cuesta 27.300, mientras que la de mayor valor (Goodyear) se consigue por 42.400 pesos.

El aumento de cada mes

Agustín Marín atiende en la sección ventas de una gomería de 7 entre 61 y 62. En ese caso no hay complicaciones por escasez de neumáticos. “Apenas de alguna medida medio rara, pero lo que tiene más salida no falta”, dijo el joven. En ese local se comercializa la marca Fate, de producción nacional. Hace unos meses se registraron retrasos en la entrega, pero ahora “se fue regularizando”, explicó el empleado quien, calculó entre un 7 y un 10 por ciento en el alza de esos productos cada mes.

En relación a los aumentos constantes de las cubiertas que llevan los vehículos, según un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeac) sobre los costos del rubro durante 2021, los neumáticos fueron los insumos que más aumentaron: tuvieron una suba del 103.7 por ciento el año pasado, récord histórico en la actividad.