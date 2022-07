Los escandalosos chats que se filtraron del platense Ricky Diotto, ex de María Callejón

María Fernanda Callejón y Ricky el platense Diotto confirmaron su separación. Y ayer se conocieron chats de él con una mujer en los que cuenta que “hace años no pasa nada” entre ellos, que duermen separados y que ninguno quiere dejar la casa familiar.

Según contaron en programas chimenteros, “él mantendría una historia con una chica cuyo nombre de pila empieza por ‘M’. Entiendo que la separación es dolorosa y que se quiere, pero el conflicto es el tema de la casa. Ninguno de los dos se quieren ir y hay una niña en medio. Esta persona lo está esperando hace un montón porque están enamorados”. Además, Karina Iavícoli, panelista de "Socios del Espectáculo, reveló que "ellos se quieren. El conflicto es el tema de la casa. Me cuentan que ella no se quiere ir, y él tampoco. La verdad es que los dos tienen derecho y hay una niña".

En ese envío televisivo mostraron la conversación que él mantendría con una mujer con la que estaría saliendo, en donde se revelaría el conflicto que mantendrían por la casa en la que viven con su hija. “Es mi casa. No me voy a ir”, se lee en el chat revelado. “Ufff. Durísimo. No, es tuya. Olvidate”, le dice ella del otro lado. "Dormimos en cuartos separados. No me voy a ir", asegura el músico y odontólogo de nuestra ciudad.

En otro chat sostiene que “funcionamos como ‘familia’, pero la verdad es que cero juntos desde hace años” , e indica que “mi hija nos ve juntos. Ella es feliz así”. Mientras que Diotto se revela un chat romántico con la mujer con la que intercambia mensajes que dice: “Que ganas de cruzarte por la calle y mirarte un rato a los ojos”.