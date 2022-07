Julio on demand: fiebre de estrenos argentinos y propuestas para las vacaciones

Julio, el mes de las vacaciones de invierno, el mes de encerrarse a mirar tele, llega con importantes estrenos argentinos a las plataformas on demand: “Santa Evita”, la adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez, “María Marta: el crimen del country”, ficción sobre el crimen de García Belsunce, y “Supernova”, comedia de Ana Katz, llegan a la pantalla chica durante el mes que comienza hoy, al igual que “Pipa”, nueva entrega de la saga policial protagonizada por Luisana Lopilato.

En orden cronológico, el primer gran estreno nacional es “Supernova”, comedia dramática dirigida por Ana Katz, protagonizada por Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Johanna Chiefo, Nancy Duplaa, Ines Estévez, Marina Bellati, Luis Ziembrowski y el platense Diego Cremonesi, que llegará a la pantalla de Amazon Prime Video el 8 de julio y que también se podrá ver a través de Canal 9.

La serie retrata un momento crucial de tres personajes que se encuentran en el umbral de

los treinta: Nicolasa, June, y Mimí hacen frente a los mandatos sociales, a sus propios deseos y a sus frustraciones, mientras intentan sobrevivir en una gran ciudad.

Nueve días más tarde llega a la pantalla de HBO Max la esperada “María Marta: el crimen del country”, serie de ficción sobre el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en 2002. De 8 episodios, la miniserie está protagonizada por Jorge Marrale (Carlos Carrascosa), Laura Novoa (María Marta García Belsunce), Carlos Belloso (Horacio García Belsunce) y Muriel Santa Ana (investigadora/bloguera Belu Franessi).

El 26 de julio, en tanto, llegará a Star+ el primer episodio de “Santa Evita”, ficción basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez que sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó. La serie está protagonizada por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig) y Diego Velázquez (Mariano), con la participación especial de Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) y Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón.

Para los jóvenes

Por supuesto, las vacaciones de invierno son tiempo de jóvenes, y es por eso que en las plataformas se multiplican este mes las propuestas juveniles. Comenzando con el final de la cuarta temporada de “Stranger Things”, que estrena sus dos últimos episodios, de longitud cinematográfica, hoy.

Otro estreno esperado por jóvenes adolescentes, de atmósfera ochentosa y ciencia ficción, es “Paper Girls”, serie creada en base a la exitosa historieta de Brian K. Vaughn, el autor de “Saga”, que sigue a cuatro chicas de 12 años que pasan de repartir diario a viajar en el tiempo para salvar al mundo. Llega el 29 de julio a Amazon.

Más ciencia ficción: el 13 de julio llegan a Star+ los primeros tres episodios de la hilarante “Solar Opposites”, serie animada creada por la mitad del equipo de “Rick y Morty”; es apenas una de las propuestas animadas de un mes en que llegará a Netflix, el 8 de julio, “Monstruo de mar”, primera película en solitario de Chris Williams, co-director de “Bolt” y “Big Hero 6”; y que también estrenará desde hoy, en HBO Max, la segunda temporada de “Primal”, proyecto personal y espectacular de Genndy Tartokovsky (“El laboratorio de Dexter”, “Star Wars: Clone Wars”, “Hotel Transilvania”). Julio tendrá también novedades en el terreno del anime con estrenos como “Vinland Saga” (Netflix), “Yurei Deco” (lo nuevo de Science Saru), la futbolera “Shoot!” y una nueva temporada de “Prince of Tennis” (estas últimas, todas en Crunchyroll).

Los jóvenes tendrán para entretenerse en el receso con películas como “Morbius”, “Uncharted” y “Spider-Man: sin camino a casa”, que llegarán a HBO Max (que también estrenará, el 24 de julio, “Tenet”, de Christopher Nolan); y con series como la segunda temporada de “Rebelde” (Netflix) o la romántica “Honor Society”, que llega el 29 de julio a Paramount+ con Gaten Matarazzo, de “Stranger Things”, como protagonista.

Más series

Pero no todo es contenido para los adolescentes: julio llega también con propuestas adultas como la esperada “The Girl from Plainville”, serie protagonizada por Elle Fanning que explora el caso real de Michelle Carter, quien instó a su pareja a quitarse la vida vía mensaje de texto.

Una historia tremenda, que explora las complejidades de la juventud en el siglo XXI con profundidad y delicadeza, y que estrenará su primer episodio el 10 de julio vía Starzplay, plataforma que también estrenará el 31 de julio la reinvención de la recordada “Queer as Folk”.

Más novedades seriéfilas incluyen “La Lista Terminal”, serie protagonizada por Chris Pratt que debuta hoy en Amazon Prime Video y sigue a James Reece, show de suspenso psicológico sobre un ex soldado; “I love that for you”, serie de Paramount+ que cuenta la historia de una mujer que superó una leucemia durante su niñez y busca lograr su sueño de convertirse en presentadora de una empresa que vende artículos en la televisión para comprar desde el hogar (21 de julio); y “Maldito Rap”, nueva propuesta de Issa Rae, creadora de “Insecure” (HBO, 21 de julio).

El cine en la pantalla chica

También habrá varias novedades cinematográficas en julio, con “Pipa”, tercera y última entrega sobre Manuela “Pipa” Pelari, la detective encarnada por Luisana Lopilato, llegando el 27 de julio a Netflix.

Será uno de varios estrenos nacionales de la N roja, que también pondrá en pantalla “Sin retorno” (20 de julio), la antología “La casa” (también el 20) y la querida “Tiempo de valientes”, de Damián Szifrón (6 de julio).

También habrá cine nacional en Amazon Prime Video, con el estreno, el 7 de julio, de “Panash” película de Christoph Behl que transcurre en Fuerte Apache y reúne a los principales referentes del freestyle, rap y trap del país.

Más novedades cinematográficas incluyen “El hombre gris”, la película más cara de la historia de Netflix, de espías de los hermanos Russo protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans (15 de julio); “La Princesa”, estreno del 22 de julio por Star+ ambientado en un mundo de cuento de hadas que promete épicas batallas; y “United”, estreno del 14 de julio de Acorn TV que retrata el accidente aéreo que en 1958 sufrió el equipo Manchester United y resultó en la muerte de ocho de sus jugadores. Como siempre, los cinéfilos encontrarán algunos estrenos importantes en la plataforma Mubi, que este mes estrenará “This much I know to be true”, de Andrew Dominik, documental que evidencia el vínculo personal y amistoso entre los músicos Nick Cave y Warren Ellis durante sus procesos creativos (8 de julio); y “Terminal Norte”, de Lucrecia Martel, cortometraje documental sobre la vida de la cantante salteña Julieta Laso y la comunidad de mujeres artistas en Salta (20 de julio); además de traer a Latinoamérica algunas películas restauradas por The Film Foundation de Martin Scorsese, en este caso “The Color of Pomegranates”, de Sergei Parajanov (12 de julio).

Además de los estrenos nacionales, llegan varias propuestas de ciencia ficción