Para Massa, la designación de Batakis no es suficiente y quiere mas cambios en el Gabinete

El presidente de la Cámara de Diputados, se hizo presente en Tucumán, junto a Alberto Fernández, en el acto conmemorativo por el Día de la Independencia. Lo acompañó durante su discurso, como también lo hizo Juan Manzur y el gobernador, Osvaldo Jaldo. En los últimos días, Massa tuvo encuentros con el Presidente y Cristina Kirchner, pero nada iba a cambiar su rumbo o su función.

También se juntó con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, que fue quien finalmente ocupó el cargo, que él pretendía copar con su llegada como jefe de Gabinete con poder. Pero daba la sensación, de que su momento, por ahora no había llegado.

En dicho encuentro, fue con motivo de marcar la agenda legislativa que se impulsará durante el segundo semestre: todo en medio de rumores sobre el futuro de la gestión de Alberto Fernández y la incertidumbre por el dólar blue, que trepara como si no alcanzara techo y así lo hizo, marcando grandes diferencias durante la semana pasada, que preocupó al Gobierno.

Por su parte, Massa insiste que no alcanza con la llegada de Batakis a Economía. El presidente de la Cámara de Diputados, aún sigue con su convencimiento de un reordenamiento profundo de la gestión y según comentan, se lo planteó a Alberto, cuando se analizó la posibilidad de asumir la jefatura de Gabinete. “Si no hay una reestructuración profunda del gobierno, que sea amplia y de consenso entre todos los actores del Frente de Todos, Sergio no va a asumir ningún cargo", afirmaban desde su entorno. Con este panorama y con el índice de inflación de junio que preocupa al massismo, que se va a conocer la próxima semana, todo hace indicar que Massa quedará guardado y en silencio, tal vez, esperando su propia oportunidad. Mientras, no sigue tan convencido con la designación de Batakis.