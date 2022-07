Hallan la moto robada que apareció en un clip musical

La Policía tenía la pista y le buscaba el rastro. Luego de la viralización del clip musical, donde habían usado una moto robada a fines de mayo pasado en un edificio en el centro de La Plata, finalmente pudo recuperarla.

Se trata de la motocicleta marca BMW GS 310, dominio A077MAQ, la cual está valuada en una cifra millonaria.

Voceros del caso indicaron que el rodado fue hallado en Altos de San Lorenzo y tenía el arranque violentado para poder hacerle un puente con el cableado.

Fue a la altura de las calles 16 y 85 donde agentes encubiertos se percataron de su presencia y rápidamente le salieron al cruce.

Las fuentes consultadas mencionaron que, ante esa situación, su conductor prefirió dejarla abandonada y continuar la fuga a pie.

Por el caso, se encuentran siendo investigados dos jóvenes, que el pasado 28 de mayo, cerca de las cuatro de la madrugada, aparecieron filmados por una cámara de seguridad de un edificio de 58 entre 2 y 3, donde lograron hacerse del increíble botín, que era comentario obligado en distintos ámbitos de la Ciudad.

Por el momento, los ladrones no han sido identificados, así como tampoco quién era el que detentaba su posesión.

El dueño, de 42 años, fue el que denunció la sustracción y motorizó la pesquisa, que se intensificó en los últimos días cuando el grupo “Chama” lanzó un video clip a través de YouTube, en el que aparecía la moto.

El trabajo, denominado “Lokiando”, tuvo miles de reproducciones, sobre todo cuando se descubrió que parte de la escenografía tenía un elemento llamativo: la BMW.

El líder de la banda, cabe destacar, decidió salir a aclarar el tema.

“Cuando grabo el video aparece gente y me dice si podían salir. Les dije ‘bueno’ y como vi que tenían esa moto me preguntaron si la podían poner”, relató.

“Yo no cuento con dinero para alquilar ese tipo de cosas. ‘Si querés, subite’ me dijeron y hasta que la manejara, pero yo no sé manejar, fue lo que me salvó porque me hubiesen puesto una causa mayor”, declaró.

“Ese día hacía frío y esa gente cayó encapuchada, solo los ojos se les veía”, argumentó tras no poder identificar a los delincuentes.