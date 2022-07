Creciente tensión: marcha por el crimen de Pía en Ensenada

En un clima de creciente tensión, familiares de la nena de dos años asesinada en Ensenada el martes pasado, marcharán hoy a la comisaría del barrio El Dique para reclamar justicia.

El acto tendrá lugar a las 9 de la mañana y, según informó la abuela de la víctima a través de sus redes sociales, después se desplazarán hacia las fiscalías platenses para continuar con la protesta.

En el posteo, Carolina convocó a “todas las personas y agrupaciones que deseen acompañarnos” y exigió el peor castigo para los culpables,

La mujer le apuntó a José Alberto Olgiatti (57), el hombre actualmente detenido bajo sospecha de ser autor penalmente responsable del delito de “homicidio doblemente calificado criminis causa y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de arma de fuego, de conformidad con lo normado en los arts. 80 inc. 6°, 7° y41 bis del Código Penal (arts. 146, 151 y 210 C.P.P.)”, a la expareja y a otros allegados.

Respecto de la mujer, identificada en el requerimiento judicial como Y. E. T., que es policía, el fiscal que investiga el hecho, Juan Menucci, le requirió también la detención, por los mismos cargos, aunque el juez de garantías, Agustín Crispo, determinó que no hay elementos suficientes, “al menos por el momento”, para dictarle una cautelar que restrinja su libertad ambulatoria.

“La solicitud efectuada por el señor Agente Fiscal no ha de prosperar toda vez que los elementos de prueba utilizados no posibilitan tener por acreditado que (...) haya desplegado un rol activo en el hecho aquí investigado. En este sentido, tengo en cuenta que la circunstancia de haberse presentado en la dependencia policial actuante a bordo de un vehículo Corsa color gris en momentos inmediatos posteriores a la comisión del ilícito refiriendo que había recibido golpes en el lugar del hecho, no acredita por sí solo, sin ningún otro elemento de prueba que lo respalde, que efectivamente haya participado en el ilícito, máxime considerando que del mismo testimonio se desprende que (...) se presentó en la dependencia policial a efectos de indagar cómo se encontraba José Alberto Olgiatti”, expresó el juez Crispo en su resolutorio, atento a que, tiempo atrás. habría existido un vínculo sentimental entre ambos.

“A mayor abundamiento, tampoco se cuenta con ningún elemento probatorio que acredite que (...) haya tenido participación en el ilícito que se investiga, ni tampoco corroborado fehacientemente que la nombrada se encontraba en el lugar en oportunidad de producirse”, agregó.

Claro que para la familia de la nena asesinada no hay cuestiones procedimentales ni de prueba.

La versión de ellos es muy clara y basta con leer la cuenta de Facebook de la abuela de la víctima.

“Al autor o autora del disparo que le quito la vida a Pía, reclusión perpetua, que se aplique la mayor y severa pena, ya que actuaron con frialdad y alevosía y tenían conocimiento de que dentro de la casa había dos criaturas de 2 y 4 años”, aseguró Carolina, que añadió: “Entraron a tiros y en la segunda balacera que terminó con la muerte de mi nieta, el disparo fue directamente a mi nieta. Por todos estos motivos les pido justicia y pido que se haga presente el Ministro de Seguridad, los intendentes de La Plata y Ensenada y las autoridades de los derechos del Niño”.

FUERTE OPERATIVO

Ante la posibilidad de que se produzcan situaciones complejas, los voceros consultados por EL DIA mencionaron que “habrá un fuerte dispositivo de seguridad”.

La familia de la menor, originaria del barrio El Palihue, está quebrada por el dolor y necesita respuestas urgentes.

En ese sentido, no se descarta que incluso intenten tener contacto con los responsables de la pesquisa.

Como se sabe, detrás de esta historia horrorosa, que terminó en una balacera de 13 proyectiles hacia una vivienda en la calle 123 casi esquina 50, donde estaba la criatura, a la que, una de esas detonaciones le quitó la vida, se escondería una trama de comercialización de propiedades “flojas de papeles “ y en la que intervendrían falsos gestores, como sería el caso de Olgiatti, abogados y otros personajes a cargo de la custodia.

A la abuela de Pía, la finca que fue escena de la tragedia, le costó 1.800.000 pesos. Y el vendedor no tenía ningún título de propiedad de la misma.