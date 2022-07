Nueva reunión entre Alberto y Cristina, esta vez con Massa

Apenas unos minutos después que la portavoz del Gobierno Gabriela Cerruti no confirmara si el presidente Alberto Fernández se había vuelto a reunir en las últimas horas con la vicepresidenta Cristina Kirchner, la validación de esa información llegó a través de la cuenta oficial del Senado de la Nación en Twitter.

"No me consta que haya existido ayer una reunión entre el Presidente y la Vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes", expresó la portavoz de la Presidencia.

Sin embargo, un rato más tarde, la confirmación del encuentro, en el que también estuvo Sergio Massa, llegó a través de un tweet de la cuenta del Senado con una fuerte impronta de su titular: "La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia". El posteo incluye la captura de una noticia de Infobae en la que en rojo dice "Fake news total".

De esta manera, tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, Alberto Fernández y Cristina Kirchner acumulan tres reuniones en poco más de una semana tras meses sin tener contacto alguno: la primera fue el lunes siguiente a la designación de Silvina Batakis. La segunda el miércoles de la misma semana, en un encuentro que incluyó también a Massa, y la restante ayer. El primer y tercer encuentros contaron con confirmación oficial, aunque por distintas vías, sin precisiones en torno a los temas y en medio de un marcado hermetismo.