El apasionado juez platense que corrió una maratón en Finlandia y obtuvo una medalla de plata

Del estrado judicial en La Plata a la pista de atletismo sin escalas en Finlandia, y con podio incluido. Se trata del juez platense Ricardo Daniel Sosa Aubone, miembro de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, que la semana pasada brilló en la media maratón del Campeonato Mundial Masters que se realizó en la ciudad finlandesa de Tampere al obtener un meritorio segundo puesto. Según definió, para dimensionar el logro obtenido, "la prueba reúne a atletas veteranos de todo el mundo y es muy competitiva".

En diálogo con EL DIA, el magistrado contó que "el Campeonato Mundial Masters de Veteranos se realiza cada dos años, y cuando tiene lugar en Europa está el mejor nivel, es más difícil y muy competitivo". En sus participaciones anteriores Sosa Aubone había tenido excelentes resultados: "Venía con antecedentes interesantes. En 2019 salí campeón Iberoamericano en 1500 metros pista, en 5 mil metros y en 10 mil metros", contó sobre su última competencia previo a la pandemia en Lima, Perú.

Acerca de su desempeño en Tampere, específicamente en la categoría 55/59 años, tuvo un comienzo con luces y sombras. Por un lado, sabía que llegaba bien preparado, esperaba alcanzar el podio, pero algunas dolencias inesperadas le jugaron una mala pasada. Pero no por eso dejó de intentar. Y es que participó en tres pruebas y fue finalmente en la última, en la media maratón, en donde logró llegar en el segundo lugar para subirse al podio y obtener una medalla de plata para la delegación argentina.

En realidad el evento es una olimpiada de atletas veteranos, se realiza con esa dinámica. Te encontrás con casos excepcionales de deportistas de 94 años y ex atletas olímpicos que van muy bien preparados", subrayó. "En mi caso competí en tres pruebas: el 2 de julio en 5 mil pista, el 8 de julio en 10 mil en ruta y dos días después, el 10 de julio, en la media maratón. En las dos primeras me fue mal, no sé lo que me pasó, iba en lote de punta y a mitad de la carrera me quedé sin fuerza, algunos me dicen que competí muy pronto tras casi 24 hs. de viaje, otros apuntaron al sobre entrenamiento", lamentó sobre sus dos primeras intervenciones en el certamen.

Pero la tercera era la vencida. "El día 10 ni, bien comencé a correr, me agarra una puntada en el estómago. Venía de mal en peor. La media maratón lo afronté con muchas dudas, decidí salir en punta, salir fuerte, los demás se colocaron atrás mío pensando que no iba a aguantar. Pero fui en punta hasta el km 17, ahí me pasa un norteamericano que resultó ganador".

Sin embargo, debido el enorme desempeño mantuvo su lugar y pudo llegar segundo. "Mi objetivo era haber subir al podio y de repente me encuentro punteando la carrera. La adrenalina propia de la carrera me tapó el dolor, es que faltando poco, en el afloje, me empezó a dolor, no es que en esta carrera fui al 100 %", sostuvo.

En medio de la algarabía por la posición obtenida, el magistrado destacó el apoyo de sus seres queridos desde La Plata. "Todos están re contentos, amigos y familiares, algunos sorprendidos, generalmente en argentina gano, la gente está habituada a eso, pero en un mundial es muy difícil", señaló. Y agregó: "Es mi tercer mundial y en los otros no hice podio. La verdad que un montón de gente se empiezan a fijar en mi", destacó.

El juez platense habló también de los esfuerzos que le demandan sus dos pasiones, la magistratura y el atletismo, y de cómo hace para desempeñarse a buen ritmo en ambas. Cabe destacar, además, su rol académico como profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y como docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas. "Hay que tener una vida con mucha disciplina", reflexionó en ese sentido.

"No tengo tiempos muertos. Tengo siete libros escritos, soy profesor en la Facultad de Derecho y de posgrado en Ciencias Económicas, y en mi función en la magistratura estoy al día, no tengo plazos vencidos en las sentencias. Eso se combina con disciplina, conductas, trato de cuidarme, voy al gimnasio", afirmó.

Ante tanta actividad profesional, remarcó que "correr tiene la ventaja de que acomodas el entrenamiento cuando podés, además de que me sirve mucho, porque paso mucho tiempo trabajando sentado, entonces me despeja la cabeza, me sirve. Termino una sentencia y necesito salir a correr, acomodo las ideas".

Acerca de la vorágine que implica la participación en torneos de alta competencia internacional, aseguró que "los días antes es una locura, duermo poco, laburo a full". Apasionado por lo que hace, expresó que "sábado y domingo me vas a ver sentado en la computadora. Tengo la suerte que trabajo en lo que me gusta, estoy en tribunales porque es loque me gusta, no lo hago con fastidio si tengo que trabajar un fin de semana, me gusta, lo disfruto. No sé manejar el ocio".

Tras el logro en Europa, anheló un mayor esfuerzo del Estado para ayudar a los deportistas jóvenes y a aquellos que, como él, a pesar de competir en categorías de veteranos están rankeados y representan al país. "Lo que tendría que brindar el estado es facilitar instalaciones para entrenar y habilitar más horarios en la pista sintética de La Plata", planteó. También dijo que es necesario "la entrega de indumentaria uniforme para todos. En la delegación Argentina éramos 20 y todos con indumentarias diferentes, algo que no ocurre con las demás delegaciones, que usan uniforme. Estamos representando al país", enfatizó.

Sobre sus recetas para mantenerse competitivo en lo deportivo, el experimentado deportista recomendó trotar en pasto y no en asfalto, te da más vida útil, salvo que sea por una cuestión de calidad o de entrenamiento nocturno, pero en la medida que se pueda, es mejor. "En La Plata el anillo de Circunvalación es ideal. También es importante ir gimnasio, sé que es aburrido pero trabajar la fuerza y la elongación es muy importante. Y en la alimentación también hay que cuidarse, no es un gran secreto, el tema es comer sano, una carne a la plancha, un pescado grillado", sugirió.

Por último, agradeció a los profesionales que lo rodean en La Plata y que fueron claves tanto para los tiempos de entrenamiento como para las competencias. Una larga lista de expertos que van de cardiólogos, preparadores físicos, traumatólogos, hematólogos y nutricionistas, entre otros.