Jorge Valdano: "Algunos jugadores van al psicólogo por cuatro memes"

En una extensa entrevista publicada este jueves, en la que analiza diversos aspectos que tienen que ver con el fútbol a nivel mundial, Jorge Valdano aporta su punto de vista acerca del impacto que tienen las redes sociales en los futbolistas.

Sobre este tema, opinó que "Me parece bien como vehículo, siempre y cuando se la aguanten porque después hay algunos que van al psicólogo por cuatro memes. Entonces no te metas en ese lío. Si alguna propiedad ha demostrado el fútbol es su capacidad de adaptarse a cualquier medio de comunicación, el fútbol se sube y mantiene su poder. Pero también creo que estamos confundiendo al fútbol con un entretenimiento, y el fútbol es una emoción antes que un entretenimiento. Porque si es un entretenimiento, aquí [señala el celular] encuentra un competidor imbatible. Ahí el fútbol no puede pelear, el fútbol pelea desde su condición del sentimiento con el que jugamos".

En el mismo orden., Valdano destacó que: "Eso nos está llevando también hacia un periodismo donde es importantísimo ser gracioso, como si ser gracioso fuera fácil. Es decir, convertir al fútbol en un pasatiempo más o menos ligero, que podría no estar mal, pero sin olvidar que estamos hablando de un territorio eminentemente emocional. Creo que lo hacen porque temen que los jóvenes se alejen, y en este punto tengo una sola evidencia: un día, los jóvenes dejan de ser jóvenes".

Por último, agregó: "Cuando dejen de ser jóvenes se van a acordar de que fueron a la cancha de la mano de su papá, y se van a acordar que el equipo de su barrio, y no saben por qué, les despierta más cosas que el equipo del barrio de al lado. Porque se trata de emociones".