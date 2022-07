Sin acceso a intérprete, tuvo que dejar la carrera

Por referencias sobre las condiciones de accesibilidad que ofrecía para personas con capacidades diferentes, Delfina eligió iniciar la carrera de contadora pública en la Facultad de Ciencias Económicas. El proyecto, según la queja sobre la que le contó a este diario, se frenó por la imposibilidad de acceso a las clases en lenguaje de señas.

La joven indagó el año pasado sobre las posibilidades que las distintas facultades ofrecen a personas con hipoacusia, como ella. Según indicó, tuvo entrevistas con especialistas de la casa de altos estudios.

Sin embargo, unos meses después, a falta de intérpretes de Lenguaje de Señas para encarar las cursadas, debió desistir de sus estudios.

“Antes de terminar la secundaria opté por la UNLP para estudiar. La elegí porque vi una publicación que decía que tenía una buena accesibilidad de intérpretes de Lenguaje de Señas para personas sordas”, le contó a este diario Delfina Garriga Martín. Y agregó que “realicé la inscripción en la Universidad, di a conocer mi condición y adjunté el Certificado Único de discapacidad, me pidieron conocerme y tuvimos una reunión con el área de discapacidad y la coordinadora de intérpretes”, dijo.

“Siempre me dijeron que me quedara tranquila porque la Facultad brinda intérpretes a las personas sordas”, aseguró. Los problemas se presentaron enseguida. “Llegaron los parciales y yo no sabía ni de qué se trataban las materias. Nunca tuve la explicación de un profesor”. Desmotivada decidió dejar. “La respuesta que me dieron en todo ese tiempo fue que se inscribieron más sordos de los que pensaban y que por eso tenían que repartir a los pocos intérpretes en todas las facultades”, consignó. A la vez, sostuvo que se rechazó su planteo de asistir con un intérprete particular, afirmó. “Siento que mi derecho a estudiar se vio perjudicado por una falla de la no soy responsable”, manifestó.

Este diario consultó en la Facultad sobre el caso. Se optó por no realizar comentarios.