Martín Palermo habló de Boca y le dejó un consejo al "Pipa" Benedetto: ¿Qué dijo?

Durante una entrevista realizada en las últimas horas, Martín Palermo abordó diferentes temas y en un momento se refirió al goleador de Boca, Darío Benedetto. El "Pipa" es un jugador clave en la actualidad del equipo de Sebastián Battaglia y potencia a los mas jóvenes con su cuota goleadora y sobre todo, su experiencia.

El DT, que hasta no hace mucho dirigió Aldosivi de Mar del Plata, habló del delantero xeneize y le brindó algunos consejos: "Pipa (Benedetto) desde que llegó le costó al principio pero se consolidó en su lugar. Es un jugador importante, complementándose con (Sebastián) Villa y el liderazgo adentro de la cancha. Le bajaría un poquito el perfil a esto de estar peleándose adentro de la cancha porque se expone mucho. A mí me pasó también, en esto de ir a pelearme. Al Bofo (Bautista, en el cruce ante Chivas de Guadalajara) parece hasta hoy que le fui a pegar. Ahora viéndolo desde otro lado le diría eso, a no exponerse con los demás", advirtió Palermo.