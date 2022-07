Créditos para ampliar la vivienda: ¿cuántas personas se inscribieron en el primer día?

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que más de 15.000 personas se anotaron hoy en el programa Buenos Aires CREA, una línea de créditos para ampliación o refacción de hogares a tasa cero que beneficiará a 50.000 familias y que fue anunciado ayer por su administración.



"Esto no es un regalo. Estamos dando créditos al pueblo trabajador para ampliación, reforma y refacción de las viviendas", expuso el mandatario bonaerense durante un acto que encabezó en Florencio Varela, y planteó que el programa otorgará créditos a tasa 0% de interés.



En ese marco, contó que "hay muchos problemas para acceder a la casa propia y, para eso, hay hoy más de ocho mil viviendas en construcción en toda la provincia", y apuntó que desde el gobierno se lanzó Buenos Aires CREA para quienes ya cuentan con un hogar, pero necesitan reformarlo o agrandarlo.



"Es un programa que ayuda a mejorar la casa para quienes ganan entre uno y cinco salarios mínimos. Se paga a tasa cero entre tres y siete años. Hay período de gracia para comenzar a abonar de tres, seis o 12 meses", remarcó Kicillof, y subrayó que "la cuota -de entre 5 y 10 mil pesos- no se mueve como los UVA, sino que se ajusta con el crecimiento de los salarios".



Aclaró, en ese sentido, que "nunca la cuota puede crecer más que el 90% del crecimiento de los salarios. Siempre los sueldos le van a ganar a la cuota, que será totalmente abordable".



Desde el gobierno se especificó que este año se invertirán 20.000 millones de pesos para otorgar hasta 50.000 créditos y se dará preferencia a las obras de arreglos de pisos, paredes y techos; construcción de baños y cocinas; ampliación de habitaciones; adaptación para personas con discapacidad y uso más eficiente de la energía.



Los montos de los créditos se determinarán en Unidades de Vivienda (UVIs), se liquidarán en pesos y tendrán una actualización del capital por coeficiente HogarBA, estableciendo que la cuota no supere el 25% de los ingresos mensuales del beneficiario.



El programa contará con tres líneas: refacciones menores, con montos de hasta 185.000 pesos y repago en 36 cuotas mensuales; refacciones mayores, que asciende hasta los 370.000 pesos y su devolución será en 72 cuotas mensuales; y ampliaciones, con tope en 740.000 pesos y repago en 72 cuotas mensuales.



Se puede acceder desde https://buenosairescrea.gba.gob.ar/.



"Además de ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, la obra pública crea trabajo. Será trabajo barrial y local. (El programa) dará empleo a un electricista, a un plomero, a un albañil y al rubro de elementos de la construcción", concluyó.