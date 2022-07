Acusaron a Schwarzenegger de bullying escatológico: "Se tiro un gas en mi cara"

Una actriz generó una enorme polémica contra Arnold Schwarzenegger, al cuál denunció por bullying escatológico. Se trata de Miriam Margolyes, conocida actriz por participar en la saga de Harry Potter.

Según destacó la mujer, el actor de Terminator le tiró un gas en su cara durante la grabación de una escena en la película El Día Final, que se estrenó en 1999. En una conversación con el podcast I´ve Got News For You junto con el presentador Andrew Bucklow, afirmó que Arnold fue grosero con ella: "No me importa mencionarlo en absoluto porque está demasiado lleno de sí mismo. Además es republicano, lo cual no me gusta", detalló.

Y contó el fatídico momento que vivió con él en el rodaje: "Es demasiado engreído y muy grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Por supuesto que yo me tiro pedos, pero no en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara".