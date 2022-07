Talento grande en frasco chico para un festejo tan clave como necesario

Estudiantes volvió a ganar y cortó una racha que se estaba volviendo realmente incómoda. Y más allá de los tres puntos, vitales en su lucha actual y futura, la forma en la que los consiguió no dejó dudas.

Muy distinto al funcionamiento de la previa, los ingresos de Pablo Piatti y Benjamín Rollheiser le dieron otra frescura al once y una fisionomía totalmente diferente, donde el equipo fue siempre punzante de mitad de cancha para adelante, en una noche en la que ambos resultaron figuras del 3-1 a Barracas Central en UNO.

Ante esto, ambos jugadores, quienes comparten características similares, se refirieron a los temas de agenda en el Pincha: la necesidad de cortar la racha, la importancia de hacerlo ante su gente y lo que se le viene al León, con el duelo con Boca antes del cruce Athletico Paranaense por Copa Libertadores a la vista.

“Nos encontramos con la victoria y con tres puntos muy importantes para nosotros. Cortamos una racha negativa y con nuestra gente, así que estoy feliz”, remarcó Piatti, autor del tercero de los goles de su equipo.

En la misma sintonía, el autor del segundo gritó sumó: “Cortar la racha era importante para el grupo porque era necesario frenar los resultados negativos. Estoy muy contento por el triunfo. Creo que vamos por el buen camino”.

Antes de pensar en la Copa y en Athletico Paranaense, a Estudiantes se le viene la visita del domingo a La Bombonera, donde el objetivo será mantener la línea que se mostró frente a Barracas.

“Creo que era el momento perfecto para volver a ganar. Ahora queda trabajar y seguir en esta línea, porque mantenerlo es lo más difícil. Vamos a una cancha y un escenario complicado. Creo que va a ser un bonito reto”, indicó el ex Elche en cuanto al Xeneize.

Para el ex River sin dudas que se trata de un encuentro especial, pero ya sabe lo que es medirse con Boca: “Estoy muy tranquilo. Ya me ha tocado enfrentarlos. Es un rival muy difícil. Pero vamos a trabajar estos días que nos quedan para dar la mejor cara posible allá en Boca”, sostuvo Rollheiser.

Una cuestión que comparten ambos, más allá de la predilección por la pierna izquierda, es que el miércoles fueron titulares por primera vez luego de bastante tiempo.

Al respecto, Piatti indicó: “La verdad que me sentí muy bien. Hacía tiempo que no tenía tantos minutos así. Muy feliz por eso también”. En tanto que Rollheiser agregó: “Uno siempre labura y entrena toda la semana para estar en el equipo titular. Obviamente yo venía de muchos meses sin poder participar en ningún lado. Así que cuando me tocó entrar desde el banco traté de hacerlo de la mejor manera. Siempre preparado para cuando el técnico me necesite”.

zurdazos, goles y aplausos

Otro tema que los hermanó el miércoles pasado fue la chance que tuvieron ambos de marcar y también de ser reemplazados bajo una lluvia de aplausos desde los cuatro costados del Jorge Luis Hirschi. Sin embargo, en su caso en particular, Piatti le restó importancia a la cuestión por apuntar en todo momento al objetivo recuperación.

“Eso es anecdótico. Lo que más importaba eran los tres puntos. Lo que más necesitábamos era ganar. Pudimos plasmar todo lo que veníamos trabajando. Creo que este grupo y este equipo lo necesitaba”, remarcó el ex Valencia, quien a diferencia de lo sucedido con Tigre, de donde se fue muy molesto pese al gol de cabeza, dejó UNO muy feliz. “Fue el tercer gol, con el que se liquidó el partido. Feliz porque se dio en nuestra casa, con nuestra gente. Y justo se dio el cambio. Todo completo. Muy contento porque le pudimos regalar a la gente tres puntos muy importantes”, explicó Piatti.

Para Rollheiser, la sensación fue distinta, ya que marcó su primer gol con la camiseta del Pincha luego de haber pasado por el club en edad de Inferiores y ante un mensaje en la previa de Franco Zapiola, con quien se abrazó tras el 2-1 al Guapo.

“Son muchas sensaciones encontradas. Creo que la familia es lo principal. Siempre bancó en los momentos malos. Ellos, mi novia, mis amigos. La gente que me rodea y que me quiere”, reconoció quien lleva la “10” que en algún momento se pensó para Piatti. “Y con respecto a Zapio, me había dicho que pateara desde afuera del área que iba a hacer un gol. Y que si lo hacía, que lo fuera a festejar con él”, completó el zurdo.

la libertadores: su importancia y la motivación del grupo

A Estudiantes se le viene el cruce por Copa Libertadores frente a Paranaense, donde los dirigidos por Ricardo Zielinski intentarán ser los mismos que ante Fortaleza semanas atrás.

Al respecto, Piatti se refirió a la importancia del certamen para el club, pero sin restarle importancia al torneo local, donde debían volver a ganar.

“Nosotros sabemos que la Copa Libertadores es un premio del campeonato pasado. Pero a nosotros lo que realmente nos da de comer es el torneo. El año que viene queremos seguir jugando otra competición. Y tenemos que seguir trabajando todos los fines de semana para conseguir los tres puntos”, remarcó. Y con respecto a la diferencia entre el Pincha de la Copa y el del certamen local, completó: “La Copa es especial. Eso es evidente. Pero nosotros sabemos que el campeonato es lo que nos da de comer”.

Rollheiser también se refirió a la Libertadores. Luego de su buen estreno en Brasil, con aquel pase filtrado a Emmanuel Mas para el gol de Leandro Díaz en el segundo tiempo, el nacido en Coronel Suárez habló del objetivo grupal en la Copa.

“Las ganas y el deseo de ganarla siempre están. Pero ahora estamos enfocados en el domingo, que tenemos un partido muy importante. Y a medida que pasen las fechas ya vamos a ir planificando el partido de Brasil”, concluyó.

Lo cierto es que Estudiantes, que necesitaba un cambio profundo tras lo mostrado hasta el momento en el torneo local, parece haber encontrado alternativas en el banco, con dos jugadores parecidos, unidos por el talento, la zurda y también por una característica que complica a sus rivales de turno, la altura.

El 1,63 de Piatti y el 1,71 de Rollheiser alimentan el refrán que reza que “lo bueno viene en frasco chico”.

