Como rearmar la casa para aceptar las diferentes etapas de crecimiento

El momento en que los hijos crecen y dejan el hogar familiar ofrece una oportunidad para resetear y comenzar de nuevo. Así, los espacios de la casa pueden modificarse.

Algunos psicólogos señalan al respecto: “Es importante reconocer el momento, vivirlo no como soledad sino como vacío. El vacío permite que entren nuevas oportunidades de vida. Se trata de un momento positivo, de reencuentro con uno mismo y con la pareja, especialmente para aquellos que quizás no han trabajado conscientemente en seguir construyendo pareja luego del nacimiento de los hijos. Aquí se abre una oportunidad de reflexionar sobre esto. La casa es un reflejo de lo que ha pasado con la pareja en este proceso de ser padres. En ocasiones todo apunta a que es común que los hijos no terminen de irse o continúen utilizando los espacios, yendo a lavar la ropa, a buscar comida que les cocinan los padres o quedarse a dormir alguna vez., se señalan "los límites claros". "El amor pone límites y esto también tiene que ver con el hogar, para que pueda reconfigurarse”, aseguran profesionales en la materia.

Una vez que se genera el vacío, se puede pensar en nuevos usos, generando espacios para hacer cosas que quizás antes no se podían hacer por los tiempos de paternidad o maternidad: destinar ese espacio para actividades como cerámica, hacer un cuarto de lectura o un lugar para actividades que conecten uno mismo. Todo apunta a una reutilización.

Limpiar espacios es otra de las buenas opciones. Es bastante común encontrarse con que, una vez que los hijos se mudaron, los padres mantienen sus habitaciones tal como eran cuando ellos vivían allí, como si dejaran el cuarto detenido en el tiempo “por si acaso”. “Hay que hacer consciente el hecho de desapegarse de las cosas materiales que dejó ese hijo o hija, para que el vínculo madure. Se puede hablar en este sentido de una depuración, que sería ideal hacerla con el hijo o hija, juntos.

Finalmente, es bueno redecorar que la etapa del nido vacío ofrece una oportunidad ideal para repensar todos los espacios de la casa. Un lugar clave para volver a empezar y actualizarse a la vez.. Los espacios sociales de la casa, que usaban también los hijos y están impregnados de su estilo, pueden revisarse teniendo en cuenta los gustos de los dueños de casa en esta etapa ideal para reconectar con amigos.