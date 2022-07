Los pilotos de F1 unidos contra el racismo: piden "el veto de por vida" para los fanáticos

Los pilotos de la Fórmula 1, luego de un fin de semana sin actividad, se están reencontrando por estas horas en Francia, escenario del Gran Premio de este domingo. Los animadores habituales de la máxima categoría del automovilismo, se unieron en su prédica contra el racismo y, en particular contra la actitud de los fanáticos agresivos que aparecieron en la anterior carrera disputada en el Red Bull Ring e Austria.

En aquella oportunidad, Lewis Hamilton fue uno de los agredidos por el citado grupo de fanáticos.

Si bien la organización había condenado los hechos vinculados al acoso, sexismo, racismo y homofobia en las gradas del circuito de Spielberg, faltaba la voz de los pilotos y entre ellos el más fuerte fue el mexicano Sergio Pérez.

"Esos aficionados no representan al deporte, no comparten los valores y no son bienvenidos. Así de simple. Esperemos que los veten de por vida, no les vuelvan a dar la bienvenida. Creo que unos cuantos aficionados no deberían de tener permitido avergonzarnos así", remarcó Checo Pérez, quien pertenece a la escudería que hace de local en ese circuito y ya se había expresado en sus redes sociales, después de la carrera.