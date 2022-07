Balbo sorprendió a todos en Central Córdoba: "¿A quién vamos a traer?, a Cristiano Ronaldo"

Central Córdoba tuvo un día muy especial a partir de la presentación de Abel Balbo como nuevo entrenador. Por eso, la conferencia de prensa con la presentación del ex jugador del seleccionado argentino como adiestrador, despertó gran expectativa en toda la provincia.

Pero nadie imaginaba el tono jocoso con que Balbo encararía el primer contacto con la prensa. Llamó la atención de propios y ajenos al mencionar un nombre pesado como posible refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero, donde acaba de asumir como entrenador. "¿Que hay una sola bala para gastar? Sí, sí. Cristiano Ronaldo, pero no sé...", fue lo que declaró el ex delantero de la selección argentina ante la consulta por la cara nueva que podría sumar el "Ferroviario". La frase generó risas entre los presentes, pero enseguida retomó su tono serio.

"Es un tema que vamos a tratar. Realmente la institución me hizo esta pregunta y dijo 'vamos a reunirnos', pero mi respuesta fue esperar el partido. Tenemos poco tiempo y a mí me interesa Racing. Tengo a Racing en la cabeza nada más. Tengo en la mente solo Racing. Si hay que reforzar, dónde y si se puede... En este momento solo Racing me interesa", fue la terminante respuesta de Balbo, que debutará mañana desde las 20:30 ante la Academia, en Santiago.