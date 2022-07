Precios e incertidumbre: el impacto de la crisis en La Plata, Berisso y Ensenada

Con el dólar paralelo que cerró el viernes a 338 pesos, un 15,4% más alto que el lunes y alcanzando una marca histórica, la última semana se movió al ritmo de un concepto predominante: el de la incertidumbre. Problemas de abastecimiento y falta de precios de referencia comprometieron la actividad en numerosos sectores y la misma situación amenaza predominar al comienzo de la semana que se inicia.

En este marco, hubo actividades, más atadas al dólar, como la construcción, la venta de repuestos del automotor o el sector textil, que vieron fuertemente comprometida su actividad principalmente ante la ausencia de precios de referencia.

Paralelamente, la crisis comprometía el abastecimiento de algunos productos básicos en los supermercados y durante la jornada de ayer desde distintas bocas de expendio del país se hablaba de faltantes en materia de harinas y azúcar entre otros productos de consumo masivo.

La incertidumbre sobre la economía puso un alto piso a las proyecciones sobre cómo cerrará la inflación de julio y de todo el 2022.

Estamos a un paso de que se pare todo en la construcción. La razón es que no hay materiales y ningún proveedor está dispuesto a entregarlos, porque no hay precios”

Matías Hernández

Presidente de Apymeco

Sobre le final de la semana algunas consultoras ya estimaban un porcentaje por encima del 7% e incluso cercano al 8 por ciento para el séptimo mes del año.

Mientras tanto los consumidores oscilaban entre la cautela, salir a stockearse a los supermercados antes que los precios aumenten o aprovechar para adelantar compras de bienes durables como una forma de resguardar el valor de los pesos (ver aparte).

En el marco de un escenario que cambia día a día, dirigentes de cámaras empresarias consultados por este diario se mostraban preocupados ante la posibilidad que el clima de incertidumbre se mantuviera en el inicio de la semana próxima, al tiempo que destacaban los riesgos de esa continuidad para el mantenimiento de la actividad y las fuentes de trabajo.

EN LA CONSTRUCCiÓN

Uno de los sectores más afectados por el escenario que se instaló en los últimos días fue la construcción.

Consultado por este diario el jueves último, Matías Hernández, presidente de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), destacó que “estamos a un paso de que se pare todo en la construcción. La razón es que no hay materiales y ningún proveedor está dispuesto a entregarlos, porque no hay precios”.

Hernández detalló que “las empresas que venden ladrillos no lo hacen desde la semana pasada. Hierro no hay. Chapas no hay. Escasea la arena, porque los barcos que la van a buscar no están saliendo y la están extrayendo de las playas. Lo poco que hay de material eléctrico aumentó un 50% en una semana”.

El dirigente destacó además, que ante esta coyuntura, “sólo en algunos casos, cuando se trata de clientes de confianza y para determinados productos, como pisos o pegamentos, se está entregando mercadería sin fijar el precio y con la condición de hacerlo más adelante. Pero no es lo más común”.

Los sectores más afectados en la Región son todos aquellos ligados al dólar, incluso aquellos que trabajan con insumos importados. Sobre todo la construcción, pero también textiles e informáticos”

Diego Piancazzo

Cámara de Comercio e Industria

Frente a este panorama y con la amenaza latente de una interrupción de la actividad, desde el sector destacan que “ya se ralentizó, sobre todo, la obra pública” y que , “en muchos emprendimientos privados todo depende del grado de aprovisionamiento previo de materiales que podrían permitir mantener la actividad, en algunos casos, hasta alrededor de 20 días”.

También preocupa el impacto de la situación sobre el empleo, un aspecto en que el sector es crucial, destaca Hernández, quien asegura que no recuerda que la actividad haya atravesado antes un escenario con faltantes de esta magnitud.

TEXTILES E INFORMÁTICA

Diego Piancazzo, titular de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata destacó, por su parte, que “los rubros más afectados por este escenario de incertidumbre y falta de precios de referencias son todos los ligados al dólar, incluso al oficial o aquellos que trabajan con insumos importados”.

También Piancazzo destaca a la construcción como uno de los más afectados : “ durante toda la última semana costaba conseguir en la Ciudad grifería o cables, que se exportan”.

Uno de los problemas es que va a haber faltantes de repuestos. Ya está pasando que los distribuidores racionan lo que tienen. Si un comerciante pide 10 unidades de un producto, le mandan una o dos”

Matías Vechiatti

Vicepresidente CRAYA

Pero también menciona como uno de los más afectados al rubro textil , dado que “muchos vendedores de tela de Flores y del Once cerraron esta semana hasta nuevo aviso ante la falta de precios de referencia”.

Piancazzo destacaba en diálogo con este diario el viernes que aunque había aumentos en los productos alimenticios y de primera necesidad todavía no había faltantes y que aquellos con mayor riesgo de escasear en las góndolas eran los vinculados al papel.

“La coyuntura se agrava porque venimos de casi tres años de retracción en las ventas”

Con todo, ayer desde distintas bocas de expendio de todo el país ya se hablaba de las dificultades para aprovisionarse de algunos productos, sobre todo, harina y azúcar (ver aparte).

En el rubro informático también se registraron problemas para aprovisionarse durante la semana, según destaca Piancazzo. Por caso, menciona el caso del tonner para impresoras, “que se conseguía en marcas genéricas, pero no en algunas de las primeras marcas”.

Para el panorama, “el panorama para los días que vienen es que se avizora una semana complicada. Se esperan medidas del gobierno, aunque paliativas, que hagan que vuelva a recircular la economía”.

Piancazzo destacó que “aunque hasta la última semana en La Plata no hubo locales que tuvieran que cerrar por falta de precios de referencia o por desabastecimiento de determinados productos, esa situación sí se observó en algunos otros puntos del país. Y existe la preocupación de que también pase aquí si la incertidumbre sigue y sobre todo en aquellos negocios que tienen mucho personal”.

El dirigente destacó que “la coyuntura se agrava porque venimos de casi tres años de retracción. Durante el inicio de la pandemia tuvimos una crisis importante y un desfasaje fuerte entre el dólar oficial y el paralelo que provocó un cimbronazo similar al actual. Pero justo ahora que pensábamos que venía una reactivación de las ventas, enfrentar este escenario es particularmente complicado”.

REPUESTOS

Por su parte, Matías Vechiatti, vicepresidente de la Cámara del Repuesto Automotor y Afines de La Plata (CRAYA), destacó que “ante este escenario y al tener una mayoría de artículos importados, enfrentamos dos problemas. Uno el de definir precios, que ya se empezó a acomodar. Otro, que ya estamos viendo, es que va a haber faltantes de repuestos”.

Vechiatti cuenta que “todo depende del stock que tengan los distribuidores, pero ya está pasando que racionan lo que tienen y si un comerciante pide 10 unidades de un producto, le mandan una o dos”.

Como en el caso de otros dirigentes platenses, Vechiatti espera que esta semana haya “señales de tranquilidad” para reducir la incertidumbre en la economía.

La venta de repuestos y afines, otro de los sectores afectados / Dolores Ripoll