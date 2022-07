Wanda Nara fue por más y chateó con el hombre del video: ¿qué se dijeron?

Luego del estallido por video en el que se vio a un hombre besándole una lola en pleno baile en Ibiza, Wanda Nara fue por más y hasta mantuvo una conversación con el susodicho, Eddie Rodríguez, mientras siguen los ecos por una posible crisis en su matrimonio con Mauro Icardi.

Así lo dio a conocer la empresaria en su cuenta de Instagram en donde decidió publicar el chat con Rodríguez luego del escándalo que desató el video. "La p... madre. Tenía un pedo galáctico ayer. Eso me pasa por no cenar. Y hacerme la flaca", le comentó él. Y ella agregó "Nahh resulta que sos mi amante”. Jajaja literal. Somos tortas”, volvió a comentar el bailarín.

En otra línea del diálogo, él expresó: "Yo no me di cuenta, sos como mi prima lejana con bombacha grandota para mí jaja". Wanda asintió y escribió: : “Aclarado”. De esa forma, además, la blonda y ex de Maxi López despejó polémicas al dar a entender que los une una amistad.

El video había explotado ayer luego de una noche de baile en Ibiza, a donde Wanda viajó con su hermanada Zaira Nara para pasar algunos días distendidas. En medio de los rumores de una nueva crisis con Icardi, las hermanas decidieron tomarse un relax alejadas de sus respectivos maridos. Y las imágenes con Eddie Rodríguez, un conocido estilista de modelos, generaron furor tanto en Argentina como en Europa.