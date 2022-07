Cuando Bastian más lo necesitaba, apareció su perrito tras estar varios días extraviado

Bastian, el nene platense de 7 años que padece parálisis cerebral y síndrome de West, no atravesaba su mejor semana tras los reveses sufridos en el prolongado trámite que lleva adelante para conseguir una silla postural importada, a fin de mejorar su calidad de vida, y luego de que su perrito Atom desapareciera de su casa. Pero esta mañana, luego de varios días de búsqueda, la mascota finalmente apareció. El reencuentro no sólo llenó de alegría al nene y a su familia, sino que además les permitió mirar el futuro con un poco más de optimismo en la ardua lucha por conseguir el anhelado aparato ortopédico.

La mamá de Bastian, Silvia Veliz, contó que Atom "apareció hambriento y sediento" después de ausentarse de su casa. En principio no sabían si se extravió o si lo robaron, pero el animal apareció de un momento a otro para alegría de todos. Finalmente concluyeron que había estado solo en un edificio lindero. Por estas horas, tras el susto, lo alimentaban y mimaban para que se repusiera lo más rápido posible.

En diálogo con este medio, la madre había contado que "Atom es la gran compañía cotidiana de Bastian" y que su ausencia había generado mucha angustia. Por esa razón lo estaban buscando.

El regreso de la mascota le permitió a Bastian y su mamá recuperar la sonrisa, algo clave para continuar con los reclamos a la Aduana por la importación de una silla postural que le permitirá al chiquito vivir mejor en el día a día. Ayer la mujer anticipó que junto a otros padres de nenes con discapacidades similares a la de Bastian están organizando una marcha al Banco Central de la República Argentina. Al respecto, buscan que la entidad libere los dólares para la adquisición de aparatos ortopédicos, luego de que una serie de medidas cambiarias impidiera a las empresas ortopédicas realizar ese tipo de operaciones.

"El problema es que sacaron de la categoría de priorización la importación de sillas posturales y otras sillas, ya sean mecánicas o comunes. También sacaron de la lista de prioridades otros insumos para discapacitados como colchones ortopédicos", dijo.

"Antes este trámite estaba en categoría A de prioridad y ahora está en la categoría C o D", explicó. "Seguramente no les tocó a ellos o no tienen hijos en las condiciones de Bastian", fustigó.

La mujer señaló que "el Banco Central no da los dólares" para que las ortopédicas "puedan hacer la compra". "Es doloroso porque excluyeron a las personas con discapacidad, como si no tuvieran derecho", manifestó

"Esto no puede seguir así. La discapacidad se transita en soledad. Somos pocos los papás que la peleamos porque tienen miedo a las represalias de las obras sociales", dijo. "Qué más puedo hacer con mi hijo al borde de la muerte. Yo quiero que mi hijo tenga una calidad de vida mejor porque su cuadro es irreversible. Es una vergüenza lo que hacen los funcionarios. Son nuestros pacientes, nuestros hijos", reclamó.