Hogares “retrogaming”: videojuegos vintage como tendencia en decoración

¿Se imaginan poder volver a su infancia más lúdica sin salir de casa? Regresar a esos salones recreativos en los que transcurrían tardes con videojuegos; aquel local al que iban de chicos y que tenía esa máquina arcade con el último título de moda, o aquella videoconsola en la que jugaban después del colegio.

Esa es una imaginación tan posible que se ha convertido en toda una tendencia en interiorismo, porque son muchos los adultos que, a la hora de decorar su hogar, eligen hacerlo con elementos que evocan el “retrogaming”.

CREATIVIDAD LÚDICA

Que los videojuegos retro sean, además de una afición, una forma de decorar no es tan sorprendente: el vintage como tendencia en decoración lleva años en auge, potenciada desde la pandemia. Para el 31 por ciento de los consumidores nativos digitales, la pandemia aumentó su interés en comprar muebles antiguos, según un informe de Chairish.

Otra cosa que estuvo en alza durante la pandemia fueron los videojuegos, que ya venían creciendo imparables: según Newzoo, los “gamers” aumentaron un 75 por ciento su inversión en videojuegos, y se espera que durante este 2022 se superen los 203.000 millones de dólares en compras.

Así, si tanto los videojuegos como lo vintage están de moda, y vivimos una época en la que el hogar es un lugar recurrente, el resultado ha sido esta fusión: “Tras la época de encierro han surgido una ilusión y emoción, una creatividad”, asegura Natalia Zubizarreta, especialista en interiorismo y decoración.

Una creatividad que se refleja “en tendencias decorativas más juguetonas y lúdicas, más arriesgadas”, explica la experta: “Somos una nueva versión del ser humano: más ingeniosos, lúdicos y creativos por haber tenido que crear sin recursos y encontrar formas de seguir divirtiéndonos, para poder seguir siendo niños”. Y eso repercute en el interior de nuestros hogares: “Necesitamos diversión. A través del juego y a través de la música, la decoración, las aficiones… Los seres humanos conectamos con nuestra esencia, conectamos con el niño y eso nos hace sentir vivos”, comenta Natalia.

“Al principio, las ventas de este tipo de dispositivos parecían enfocadas a algo práctico: jugar y distraerse”, dicen desde “Tus Juegos Retro”, una web especializada en videojuegos clásicos y consolas antiguas.

SENTIMIENTO FAN

“Pero cada vez es más importante reseñar su diseño y apariencia, porque son muchos los que quieren decorar su salón con esa réplica actual de la consola de su infancia o con una videoconsola inspirada en las recreativas de antes”, explican desde “Tus Juegos Retro”.

Aunque hacer de nuestras aficiones parte de la decoración, en el caso de los videojuegos, no se basa únicamente en adornar nuestro comedor con esa videoconsola de la infancia o convertir un rincón en un pequeño salón recreativo con una máquina arcades.

También se trata de complementos que evocan esa estética pixel de los 8 y 16 bits, como vinilos para las paredes, que también sirven para decorar objetos cotidianos. Por ejemplo, en Tenvinilo han observado cómo algunos de estos diseños se han vuelto cada vez más populares entre los compradores.

“El sentimiento de fan que implica este tipo de diseños, hace que muchos de ellos decoren varios elementos y superficies con el mismo diseño”, dice Edu Utgés, responsable del departamento del Área de Google Adwords de Tenvinilo.

Eso sí, a pesar de que la nostalgia de los veteranos sea un motor para esta tendencia, no son los únicos enamorados del vintage. Y es que, según, Utgés, “cada vez hay más ventas de este tipo de vinilos decorativos, no tanto para el público adulto si no para una decoración retro dirigida a jóvenes”.

¿A qué se debe esta popularidad de los juegos de los 80 y 90 entre generaciones que no los vivieron? Fácil: “Están influenciados seguramente por sus padres o por ‘streamers’ de plataformas como Twitch a los que intentar reproducir sus espacios”.

Así que ya saben, si echan de menos esos videojuegos retro que les llenaron en su infancia ahora pueden aprovechar para convertirlos en una parte de su hogar y, a la vez, decorarlo a la moda.

