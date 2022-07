A una semana de San Cayetano, la Iglesia habló de "crisis profunda" y reclamó "soluciones viables"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) afirmó hoy que “la profundidad de la crisis reclama" que la dirigencia política sea "capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables", al formular un mensaje con motivo del comienzo de la novena preparatoria de la celebración de San Cayetano, patrono del trabajo, y en relación a la situación actual de Argentina.



"En estos tiempos complejos, en que ningún sector parece dispuesto a ceder en sus intereses, nos hará bien a todos los que somos dirigentes en distintos ámbitos – políticos, sociales, sindicales, empresariales, religiosos, etc.- dejarnos interpelar por las palabras del Papa Francisco: 'La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente, capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos'”, sostiene una de los párrafos más salientes del documento difundido por la CEA.



En ese sentido, en un texto titulado "Paz, Pan y Trabajo", la entidad eclesiástica remarca que "el próximo 7 de agosto celebraremos la fiesta de San Cayetano, cuya devoción se multiplica a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria y a quien nuestro pueblo siempre acerca el pedido tan concreto de “paz, pan y trabajo”, consciente de que, en estos bienes, se incluyen muchos otros bienes".



También se afirma que en esta coyuntura, "pedir por el trabajo es pedir que todos los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a vivir dignamente del fruto de sus esfuerzos cotidianos y a desplegar sus potencialidades y talentos para aportar al crecimiento de nuestra Patria".



"¿Cómo no pedir a San Cayetano que todos los varones y las mujeres de buena voluntad puedan vivir dignamente del fruto de su trabajo?", se plantea en el documento, y asegura que los "peregrinos de San Cayetano, también suplicamos el pan de cada día, como nos enseñó Jesús".



"El pan que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria. ¿Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores, en los adultos mayores que no pueden comprar sus medicamentos, en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes?" se interroga en esta misiva.



La CEA considera además que en la actualidad "se necesita más que nunca en los políticos un ejercicio de la responsabilidad que vaya más allá de los propios intereses".



"Así aparecerá en nuestro horizonte la paz y la amistad social, que también están incluidas en ese pedido sencillo y a la vez esencial de “paz, pan y trabajo”, afrima.



"Convocamos a todo el Pueblo de Dios a unirnos en oración por nuestra Patria, para que seamos capaces de responder con responsabilidad a las exigencias de este momento difícil. Pedimos a la Madre de Luján que nos impulse a trabajar juntos para que el pan cotidiano no falte en nuestras mesas argentinas", puntualiza el documento.