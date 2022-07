Antes de la partida, habrá nuevamente acción en UNO

En la Copa Libertadores el grado de dificultad es altísimo. Más todavía si se trata de un rival brasileño en el cruce de eliminación directa. Y más todavía si el mismo tiene la particularidad de jugar sobre césped sintético. Todas cuestiones que atañen a Athletico Paranaense, el escollo del Pincha en instancias de cuartos de final.

Ante esto, el cuerpo técnico albirrojo tomó la decisión de que antes de viajar a suelo brasileño su equipo complete alguna práctica más en el Jorge Luis Hirschi debido a que se acerca mucho más al campo de juego del Paranaense que las distintas canchas del Country Club de City Bell. De hecho fue el propio Ricardo Zielinski quien lo dejó en claro en la conferencia de prensa de ayer, en la cual el tópico de la Copa estuvo presente en todo momento.

Al respecto, el DT del León sostuvo: “La de Paranaense es una cancha de césped sintético. Y es una elemento con el cual el elenco brasilero saca un tipo de ventaja. No hay una cancha en la Argentina como el césped sintético. Creo que hay cuatro en el mundo”, remarcó el entrenador, quien luego completó: “Estuvimos analizando y vinimos a hacer entrenamientos acá. No es igual porque tiene como coco abajo. Y no hay acá. Seguramente en esta semana también vendremos al estadio para ver si podemos estar en una situación en la que sabemos que va a haber una diferencia, pero que los jugadores se acomoden a la particularidad de la cancha”, manifestó.

PAZ YA SE ENTRENÓ EN EL PINCHA

Otro punto a destacar pensando en el partido de ida en Curitiba es que Nehuén Paz, el último refuerzo del Pincha, ya tuvo sus primeros movimientos como jugador del León. De hecho Zielinski también se refirió al ex Universidad Católica, quien integrará la nómina.

El césped sintético de Paranaense, foco de análisis para Zielinski en la previa

“Fue a entrenar. Llegó en el transcurso del día y no era conveniente que lo citemos”, aclaró en cuanto al cruce de ayer. “Seguramente irá a Brasil con nosotros. Es un jugador en una posición donde lamentablemente se lesionó Noguera. Y para nosotros es muy importante el hecho de llevar alternativas”, concluyó.