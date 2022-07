Jugó con la cabeza en otro lado y por eso no pasó del cero

La Copa Libertadores es el sueño que mantiene despierto a Estudiantes, y al mismo, tiempo el objetivo que lo va desenfocando de otras cosas. Ayer quedó en claro que la cabeza de sus jugadores estuvo en la llave que se viene ante Paranaense por los cuartos de final y entonces el 0-0 como local ante Banfield fue un resultado lógico.

El punto tuvo sabor a poco, porque el equipo no lució ambicioso en ataque ni sólido defensivamente. Y, a esa mala imagen del presente un signo de pregunta para el futuro pensando en la agenda del próximo año. Poco para rescatar y una sola certeza: la llave contra Paranaense marcará el futuro deportivo del club que puso toda la expectativa a seguir avanzando en la competencia que, históricamente, lo desveló.

El primer tiempo fue malo, decididamente malo. El Pincha expuso en cancha su flojo andar futbolístico, potenciado por un sistema táctico poco práctico para la ocasión: ¿por qué probar una defensa de cinco jugadores cuando el partido requería mayor presencia ofensiva? Esta vez no le salió bien la apuesta al DT y su equipo no solo que casi no generó una sola situación de riesgo sino que en algún pasaje la pasó mal.

Además de sufrir la falta de juego (al equipo le sorbió un defensor y le faltó un jugador en ofensiva), ejecutó muy mal la pelota parada. Por esa vía pudo haber lastimado un poco más, pero cada centro o tiro de esquina fue mal empleado.

El que más sufrió esta elección de jugadores fue Pablo Piatti, que tuvo que retroceder varios metros para tocar la pelota y, cuando la encontró, debió sacarse de encima a uno, dos y hasta tres jugadores. Aun así fue el único que pudo despertar del aburrimiento a los hinchas. Fue a los 27 minutos, con un remate desde afuera del área que hizo volar a Cambeses para desviar la pelota al tiro de esquina. Fue lo único más o menos parecido a una situación de gol, además de la reclamada falta sobre Manuel Castro en el ingreso al área que el VAR chequeó sin respuesta.

Del otro lado hubo un rival que apostó a la contra, con el manejo de Jesús Datolo, la fuerza de Ramiro Enrique y la velocidad de Urzi. Fue este, a los 35 minutos, quien tuvo el gol en su botín derecho. Tras una gran carrera de Matías González por la derecha remató al arco y la pelota se estrelló en el palo de Andújar. Muy cerca estuvo la visita de ponerse en ventaja de la manera más insólita: de contra y encontrando mal parado a un equipo que pese a tener más defensores de lo aconsejado quedó expuesto por su mal retroceso

En el segundo tiempo Zielinski rompió el esquema inicial y mandó al campo de juego al uruguayo Mauro Méndez y a Franco Zapiola. Afuera Piatti y Lollo, éste último todo un mensaje pensando en el duelo del jueves. El DT dejó en cancha a un volante que juega de central por sobre uno que llegó hace poco para jugar en esa posición. Lo del exBanfield fue muy pobre en los 45 minutos que jugó, como antes le sucedió en la Bombonera.

Pero con el 4-4-2 tampoco pudo cambiar la ecuación. Cuando la cabeza está en otra cosa por más cambios que haya poco se puede hacer. Y eso le ocurrió anoche al Pincha, que nunca en todo el partido dejó la sensación de estar cerca de marcar un gol. Lejos, lejísimos quedó aquel equipo que se iba llevando por delante a sus rivales.

Tampoco pudo torcer la ecuación con los ingresos de Benjamín Rollheiser y Brian Orosco. Más allá de tener la pelota y buscar siempre el otro arco, jugó con una velocidad más baja, lento y en otra sintonía. Por más que ningún protagonista lo quiera afirmar, Estudiantes piensa en la Copa Libertadores y en el partido del jueves en Curitiba. Bien por un lado, pero muy malo en el aspecto del espacio que está perdiendo en la tabla acumulada, cada vez más cerca de los últimos que se están metiendo a la Copa Sudamericana y lejos de los puestos de Libertadores 2023.

Chances de gol tuvo algunas con remates desde afuera del área de Rollheiser y dos en una misma jugada, primero que evitó el arquero Cambeses arrojándose sobre el ex River y luego el defensor Coronel despejando debajo del arco un remate con destino de gol de Fernando Zuqui.

Tanto Zuqui como el Corcho Rodríguez jugaron un partido preocupante. En el medio dejaron tantos espacios que por momentos Dátolo o el Colo Cabrera manejaron pelota y espacio. Muchas veces, sobre todo en el tramo final, quedó mal parado y sólo por Mariano Andújar no lo terminó perdiendo. El veterano arquero, que justo ayer estaba cumpliendo años, fue determinante para que su equipo no se fuera con las manos vacías.

Empató Estudiantes y el resultado es tan justo como con gusto a poco. Desde hace un tiempo juega con la cabeza en otra cosa y ayer lo volvió a trasladar a una cancha. Puso todos los huevos en la canasta de la Libertadores y el jueves tendrá una prueba de fuego.