El centro de Villa Elisa, zona de riesgo y fastidio

“Acá solo se duerme los días de lluvia”, define un vecino de las inmediaciones de la plaza “Luis Castells”, el predio que está dividido por el Camino Centenario en un sector céntrico de Villa Elisa, donde está la comisaría de la localidad. Al parecer, la inestabilidad es lo único que ahuyenta a decenas de motociclistas que, según las quejas vecinales, usa ese predio y esas calles como pista de carreras y escenario de exposición del rugido de los motores.

La situación que viene generando quejas en los últimos meses habría tenido anoche un nuevo capítulo. “No se pudo pegar un ojo. Las motos van y vienen toda la noche, acelerando y tirando cortes”, apuntó uno de los frentistas de la zona que habló con este diario.

Los cortes, son explosiones similares a las de un arma de fuego. Se generan con una falla adrede del motor, por la interrupción momentánea de la chispa eléctrica. Funciona como un mensaje entre motoqueros. Y genera fastidio en varios barrios y áreas del centro de La Plata.

Esa marca se repite en las noches, mientras el vecindario reclama controles a los ruidos molestos y maniobras temerarias. Hace poco, también pidieron auxilio desde una clínica privada de esa misma zona, con pacientes que no lograban descansar en su convalecencia.

No es solo el ruido lo que altera la paz vecinal. “Usan la plaza porque está a oscuras desde hace un buen tiempo y además, creemos que rompen las luminarias. Ahora están con los cables a la vista. Eso es un peligro para las familias que usan el lugar durante las tardes”, apuntó el frentista.

Todos en la zona piden reservar su identidad por temor a algún tipo de represalia. Algunos son comerciantes con décadas en la localidad. Se sospecha que los grupos que generan daños y corren con motos de baja cilindrada son de esa misma localidad o su vecina Arturo Seguí.

El reclamo se suma a los de otros barrios de la periferia y zonas del centro como la diagonal 74 entre las plazas Moreno e Italia, el Bosque o la Plaza Malvinas. En casos, el descontrol en la calle coincide con el funcionamiento de locales de gastronomía y boliches que extienden la actividad hasta la mañana siguiente.

A esos puntos, se suma el barrio Don Carlos, en Hernández, donde los vecinos se quejan por tardes enteras de picadas y estruendo de motores.

Desde el Municipio informan que hay operativos los fines de semana, con secuestro de motos y autos en infracción por falta de documentación.

Queja en city Bell

A los reclamos en la zona Norte se sumó en las últimas horas el de los vecinos de la “Plaza Mitre”, de City Bell.

“La plaza de 464 entre 14 a y 14 c no existe parece. No hay luces ni arreglan sus calles linderas. Todas las plazas de City Bell deben ser atendidas de igual manera. Es una gran pena, siempre se queda afuera de toda mejora”, manifestó una vecina que habló con este diario.

Además, agregó que si bien hubo quejas al municipio, pero que no tuvieron respuestas.