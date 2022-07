Falta de precios, persianas bajas y especulación: la suba del dólar ya impacta en el comercio de La Plata

La apertura del mercado cambiario se esperaba con expectativa, y se esperaba un "lunes negro" tal como sucede este lunes. La salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía generaba una gran incertidumbre y se aguardaba la reacción del dólar frente a este cambio en el Gobierno.

Fue en ese contexto que el dólar blue llegó a tocar los 280 pesos y hasta hizo subir el oficial. Pero también se desplomaron los bonos y las acciones argentinas, en una jornada en la que Wall Street no opera por el feriado del 4 de julio.

Con todo esto, los comerciantes de La Plata abrieron hoy sus negocios con una enorme incertidumbre, por lo que muchos optaron por no poner precios frente a un desconcierto total. Incluso otros ni siquiera abrieron especulando con el sube y baja cambiario.

"Por el momento suspendimos las ventas. No hay precio de referencia de nada. Abrimos pero estamos en stand by hasta que se resuelva el panorama", indicaron esta mañana desde una agencia de autos platense ante diario. Además, varios lectores dieron cuenta de comercios cerrados de diversos grupos. Por ejemplo, "una casa de electricidad de La Loma y al menos 3 locales dedicados a la venta de hierros", manifestó un vecino platense que está en plena obra de su casa y salió hoy a realizar algunas compras que no pudo concretar.

En una recorrida que hizo EL DIA, se pudo comprobar que hay comercios cerrados y que otros si bien abrieron directamente no tienen precios de algunos productos. "Esto ya lo vivimos", contó resignado Julio, dueño de una ferretería de barrio Norte, quien agregó que "los mayoristas no venden, se suspendieron las ventas, pero nosotros no podemos hace eso. Vendemos lo menos posible". A modo de ejemplo sostuvo que "si viene alguien hoy por una herramienta no se vende".

Respecto a la situación económica que vive el país manifestó que "se sabía que hoy iba a pasar esto. Pero en 2 o 3 días tenés el dólar estabilizado y se acomoda todo a los nuevos valores. La semana pasada los importadores aumentaron 30% previendo esta situación y hoy va no se vende, te cubrís".

En tanto, en una casa de venta de rulemanes, esta mañana Adrián expresó: "Estamos consultando precios a cada instante. No todos se manejan de la misma manera ni toman el dólar al mismo valor". En ese sentido contó que "muchos comerciantes bajaron sus persianas y no abrieron hoy pero el tema es saber qué pasa mañana", al tiempo que aclaró: "Vivimos el día a día y no podemos cerrar. Hay proveedores que me dijeron que me mandaban la boleta a precio abierto. Si alguien me encarga algo con ese sistema que me ofrecen me dicen y lo traigo".

Por otro lado manifestó que "la mercadería que tengo en stock sí la vendo al precio de hoy en día, más allá que si hoy capaz te vendo a 10 pesos, mañana puede estar 15 o 20 pesos. Acostumbro a no dejar a pata a la gente, no puedo dejar a la gente en banda".

Por último, en una casa de computación platense, dijeron que "si bien se está atendiendo al público no estamos vendiendo insumos. Lo lamentamos mucho y es difícil explicarle al cliente el impacto de esta disparada del dólar". En ese sentido explicaron que "en su momento se compró a un dólar determinado y hoy por hoy no hay listas. No recibí ni un correo de listas de precios en el día de hoy", al tiempo que precisaron que "en los próximos días iremos viendo y resolviendo cómo seguimos. Lamentablemente, en lo que es informática, se maneja a precio dólar".

Por último, la empleada del comercio dijo que "hoy fue un día tranquilo, como que eso nos dio un alivio para no quedar mal. El cliente también tiene la razón y es el perjudicado".