Intervino la policía: Paulo Londra habría impedido el diálogo entre su hija y su ex

“Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...Duele”, escribió el sábado Rocío Moreno, ex de Paulo Londra y madre de sus dos hijas, Isabella y Francesca en sus redes sociales, sin dar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Recordemos que, la joven y el músico se separaron el año pasado y en mayo de este año luego de varias idas y vueltas al fin firmaron un acuerdo que abarca varios puntos, entre ellos la compensación económica, ya que ella dejó sus estudios por acompañarlo, como así también cuota alimentaria.

Así, el trapero, que acaba de confirmar su relación con Martina una ex compañera de colegio, está desde el jueves pasado y hasta el próximo, en su “semana de vacaciones” con su hija mayor.

Sin embargo, existirían indicios sobre que el músico habría incumplido con una de las condiciones firmadas y la madre de la nena habría quedado imposibilitada de ver y hablar con la menor de edad y hasta tuvo que intervenir la policía.

Según uno de los puntos del “mega acuerdo” que ellos mismos firmaron hace poco menos de dos meses, ambos deben garantizar la comunicación de sus hijas cuando ellas están con el otro, cosa que, según pudo averiguar este sitio, no habría ocurrido ya que la semana pasada, luego de que Isabella fuera a pasar su semana con su padre, Rocío quiso contactarse con ella y no pudo.

Por su parte, Moreno intentó comunicarse con sus ex suegros, quienes estarían velando en ese momento por la pequeña, pero estos no la dejaron hablar con su hija, sino que le pidieron que los contactara a través de sus abogados. Sin la posibilidad de hablar con la nena de casi dos años es que Rocío se dirigió a la casa de los padres del trapero, quienes habrían insistido en no dejarla ver a su hija. Fue entonces que debió intervenir la Policía, luego de que la joven efectuara la denuncia.

Finalmente esa noche Paulo volvió a su hogar donde vive con sus padres, estaba la nena y Rocío pudo hablar con ella. Se supo también que, hasta el jueves, tal como estaba pactado, el cantante estará con su hija a cargo y cada vez que Moreno lo requiera deberá permitir la comunicación entre ellas.