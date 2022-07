"Adiviná qué es negro y hace bum", otra denuncia de amenaza a un alumno golpeado en La Plata

Otra grave denuncia realizaron hoy en el Albert Thomas que preocupa a la comunidad educativa. Gonzalo Pocino, el padre del alumno que días atrás debió ser internado por una golpiza, dijo que su hijo recibió duras amenazas y por estas horas se montó un fuerte operativo policial en la puerta del establecimiento de calle 1 entre 57 y 58 ante el rumor de que un chico había ido armado al colegio.

"Adiviná qué es negro y hace bum", le habrían escrito por mensaje privado esta mañana al menor, lo que generó alarma. Según la denuncia del papá, "a mi hijo lo tuvieron que sacar de la escuela porque había un chico armado", al tiempo que sostuvo que "la policía tuvo que venir a la escuela y los directivos me invitaron a pelear".

Cabe recordar que el nuevo caso de acoso escolar fue denunciado por el mismo padre de este alumno que asiste a la Técnica Nº 6 al acusar una brutal golpiza contra su hijo. El hombre aseguró que el menor es víctima de bullying, y reveló que fue atacado dentro de la institución educativa presuntamente por sus compañeros.

En aquella oportunidad, tras la agresión, y producto de los fuertes golpes en la cabeza, las autoridades del colegio llamaron al SAME y una ambulancia arribó al lugar minutos más tarde. El joven fue asistido por personal médico y luego tuvo que ser trasladado al hospital ex Policlínico San Martín.

Tras el caso se reunieron autoridades para dar curso al caso ya que un grupo de padres de los alumnos manifestaron su preocupación por lo sucedido. Jorge Mattia, presidente de la fundación homónima y ex director del establecimiento, junto a Roberto Pablo Zuccolotto, presidente del Centro de Egresados fueron dos de los que participaron de la reunión, donde se pidió escuchar “las dos campanas” del relato.

“Veo cosas muy turbias. Es una escuela llena de historia, eso se está perdiendo y no podemos permitirlo”, comenzó Jorge Mattia. Explicó que la escuela técnica fue la segunda de sus características en inaugurarse en el país y la primera a nivel provincial.

Roberto Zuccolotto tomó la palabra y planteó: “tengo entendido que el alumno tiene problemas, le dio un ataque de ira, los compañeros lo quisieron calmar y eso fue todo”. Más tarde, se enfocó sobre las declaraciones del alumno agredido: “Ingresó al hospital San Martín sin lesiones, no tenía fractura de cráneo o golpes como dijo el padre”. “Habría que escuchar muy bien las dos voces, sobre todo a los compañeros y saber qué pasó dentro del aula porque al hospital, parece que no ingresó golpeado”, añadió. En la misma línea se despachó contra los medios de comunicación en la televisión, donde interpretó que se intenta establecer que “la escuela es prácticamente un desastre y no es así”.