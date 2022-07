Protesta de trabajadores vuelve a paralizar los servicios en Berisso

Un nuevo conflicto laboral se desató ayer en el municipio de Berisso, por el que los trabajadores comunales de ese distrito iniciaron una medida de retención de tareas, que afecta los servicios más importantes de esa Comuna, como la recolección de residuos y el mantenimiento del espacio público.

Según pudo saber EL DIA, el sindicato de Municipales de esa ciudad denunció a un funcionario de carrera del Corralón comunal, por “hostigamiento” y “malos tratos”, y reclamó su reubicación en otra dependencia de esa administración.

Se trata de Rubén Richerilli, subdirector municipal, quien fue apuntado por el gremio por “maltrato” a los trabajadores “de forma sistemática”. Fue en el marco de las tensiones del sector por el reclamo de ropa de trabajo a las autoridades municipales, aunque, afirmaron, “no es un episodio aislado”.

En el corralón, que está bajo la dirección de Danilo Cagliardi, primo del Intendente, trabajan 400 empleados municipales, a cargo de la recolección de residuos habituales y no habituales, del bacheo, taller de electromecánica y mantenimiento de los espacios públicos. Por eso, en Berisso lo consideran el “corazón de la Municipalidad”, por concentrar los principales servicios urbanos.

Ante la consulta de EL DIA, desde la Municipalidad subrayaron que la persona denunciada es un funcionario de carrera, por lo que el gobierno actual no fue responsable de su designación. Sin embargo, también remarcaron que la Comuna tiene “la voluntad de resolver este conflicto”, por lo que “se le pidió al funcionario que no se dirija al resto de los trabajadores hasta que no haya una resolución, a la que se arribará con la conformación en los próximos días de la junta de disciplina”. Desde el gremio reclaman la suspensión inmediata del denunciado, paso que no puede tomarse antes de reunirse ese organismo.

Mientras tanto, la reunión paritaria para discutir salarios prevista para ayer quedó suspendida.