Mina Bonino contó el robo que sufrieron en Ibiza con Valverde: "Nos drogaron a los dos"

Mina Bonino y Federico Valverde sufrieron un robo mientras disfrutan de sus vacaciones en Ibiza. Ambos fueron drogados y desvalijados por delincuentes en pleno descanso, en tierras europeas.

Según contó la periodista y esposa del volante del Real Madrid, fueron despojados de 10 mil euros y de varios objetos de valor. "Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero y nos pidió la llave para no molestarnos. Los de la inmobiliaria nos dijeron que la comida podía estar envenenada por el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias", destacó en sus redes sociales.

Y agregó: "Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico".

Además contó cómo se dio cuenta del hecho: "A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: '¿estuviste buscando algo?'. Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía. Voy a agarrar algo de plata. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y (estaba) vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado".

Ya en la Clínica los estudios de ambos mostraron que no tenían ningún tipo de sustancia en sangre y culminó: "Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba".