Se confirmó la vuelta de La Chiqui Legrand a la TV: dónde, cuando y cómo será el programa

Tras varias idas, vueltas y cientos de especulaciones, Mirtha Legrand confirm que vuelve a la pantalla de eltrece. Emocionada, la conductora anticipó que volverá a encabezar un ciclo.

“Esto lo esperé hace mucho. Dos años y medio. Finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar. Tengo mucha emoción”, dijo la diva, mientras estaba arriba de su coche en camino a las instalaciones de eltrece.

Más allá de que las negociaciones entre el canal y Nacho Viale, nieto y productor general de los ciclos de su abuela, venían por un carril algo silencioso, antes de la firma del contrato comenzó a circular en las redes sociales la noticia de su regreso a El Trece, sin confirmación oficial. Y enseguida se sumó un simpático posteo de audio, con las voces de ellas, y el hashtag #VuelvoVolvemos.

"Hola, abue, ¿cómo estás? No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver con el programa, no vamos a volver? ¿Vos los sábados, yo los domingo, o vos los domingos, yo los sábados? A ver , ¿qué pensaste? Contame".​

Cómo será el nuevo programa

Juanita estará el frente del ciclo los domingos al mediodía, mientras que Mirtha estará los sábados por la noche, a partir de septiembre.

“Acá estamos. Cumplimos. Siento mucha emoción. Son años de mi vida acá”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo, minutos antes de firmar. “Soy muy exigente conmigo misma”, comentó la conductora.

En la mesa de la redacción Multiplataforma de Artear en la que la Diva selló su acuerdo para conducir en este 2022 estuvieron también Nacho Viale, Adrián Suar, Coco Fernández y Pablo Codevilla.

En la previa a la firma del contrato, MIrtha contó que durmió con tensión. “No dormí, me despertaba todo el tiempo. Después de acá voy a hacer una siestita, porque a la noche voy al Colón. He salido mucho, me hace bien salir. El reencuentro con el público es muy agradable. El público siempre me aplaude. Siento un amor nuevo de la gente”, contó.

Por su parte, Juana Viale dijo qué esperaba para este 2022: “Mi deseo es prosperidad para todos, que nos llevemos bien”.