Piqueteros pidieron cita con Massa, no los recibió y armaron un acampe

El frío invernal de agosto casi que ni se sintió en el centro porteño, que entre incidentes y caos vehicular mediante ardió ayer al calor de la multitudinaria marcha que grupos de izquierda reunidos en la Unidad Piquetera (UP) concretaron en la Plaza de Mayo. Con reclamos por más asistencia social y demandas dirigidas a Sergio Massa, los manifestantes insistieron durante toda la jornada en ser recibidos por el ministro de Economía, que finalmente no accedió al pedido. A la negativa, los piqueteros contestaron con un acampe que, aseguraron, mantendrán hasta hoy.

“Este acampe es una lucha por el salario; acampamos hasta mañana a la mañana (por hoy) y ahí decidiremos”, anunció el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, luego de haber entregado en mano un petitorio a un funcionario del Palacio de Hacienda.

Como no hubo respuestas, algunas columnas se trasladaron hasta el ministerio de Desarrollo Social, “pero nos recibió un funcionario de tercera línea. No está el ministro (Juan Zabaleta). Hay un recorte en la partida de los alimentos y no tenemos respuestas”, protestó la dirigente de UP, Silvia Saravia.

Entre otras demandas, la UP rechazó la decisión de Desarrollo Social de auditar la gestión del programa Potenciar Trabajo. También pidió por el pago de un salario mínimo de $105.000; bono para jubilados y monotributistas similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)y la universalización del Potenciar Trabajo. Tampoco faltaron las consignas contra el FMI.

Fuentes oficiales indicaron que una delegación piquetera fue recibida por funcionarios de Economía y del Ministerio de Desarrollo Social que se trasladaron hasta la cartera que conduce Massa. En tanto que el ministro de Desarrollo Social se comprometió a recibir “a fin de mes” a una delegación de UP.

En una jornada que fue un verdadero “infierno” para el tránsito y en la que no faltaron los incidentes (ver aparte), los piqueteros le reclamaron también a la cúpula de la CGT: “Necesitamos un plan de lucha; los salarios son terribles y la comida no llega a los comedores”, se quejó Belliboni y lamentó la falta de respuesta oficial.

La movilización, se dijo, arrancó ayer temprano con la llegada de militantes del Polo Obrero, el MST Teresa Vive, el Movimiento Barrios de Pie y del Frente Popular Darío Santillán, entre otros que concentraron en Plaza de Mayo, donde tenían decidido seguir acampando hasta hoy.