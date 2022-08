Los hinchas estuvieron a la altura y aportaron un marco para la historia

Otra noche de Copa en La Plata. Otra vez en 57 y 1. Y otra vez, como siempre, un momento especial para vivirlo a flor de piel, con las emociones bien sensibles y un grabador en la mente para seguir recordando con el paso del tiempo. Pese al resultado, o mejor dicho sin tomar tanto protagonismo, la noche de ayer fue un nuevo capítulo de Estudiantes en esta competencia que tanto gusta y seduce a los hinchas.

La previa fue, realmente, emocionante. El micro Flecha Bus que trasladó a los jugadores desde el Country hasta UNO se demoró no menos de 20 minutos desde 1 y 51 hasta el acceso al estadio por el Bosque. Los hinchas, unos 15 mil, esperaron allí para encender bengalas de fuego y humo, pirotecnia y hacer flamear las banderas al recorrido de paso de hombre del micro, que no pudo ni quiso acelerar para llegar a destino.

Arriba los jugadores cantando y filmando al ritmo de las canciones. Zapiola, que viajaba en la primera fila del primer piso, no paró de arengar y guardar ese momento en su celular. Lo mismo el resto de los futbolistas, con el capitán Andújar a la cabeza. Si hasta Zielinski, que viaja en la planta baja y no suele demostrar muchas emociones, corrió la cortina y saludó con una sonrisa. Todos agradecieron semejante muestra de apoyo en la previa de un partido que necesitaba eso, dientes apretados y fuerza porque se sabía no iba a ser sencillo. Los hinchas, como siempre, ganaron ese por goleada. Para ellos, todo el reconocimiento.

Hinchas subidos a los árboles y garitas de colectivos urbanos, familias con niños pequeños, hombres y mujeres, altos y bajos, gordos y flacos. Todas las tribus que conviven en una cancha dijeron presente, abrazados a una ilusión que minutos más tarde iba a estar en juego.

El partido se vivió con dientes apretados, taquicardia y sufrimiento. Por supuesto que el resultado final acompañó el sentimiento de todos los presentes, que despidieron al equipo con un aplauso y el reconocimiento por un largo camino transitado juntos desde febrero pasado.

Dentro de UNO llegaron hinchas desde cada rincón del país. Como en todas las noches de Copa Libertadores, del Norte y Sur, del Este y el Oeste, y también de países vecinos.

Horacio Ramón (Tres Arroyos), Leandro Farías (Carcarañá), Fernando Vidal (Venado Tuerto), Juan Rossi (Junín Osvaldo Zubeldía), además de Guillermo Tamarit y familia (UNNOBA). Además la Filial Mangano CABA, Mario Di Marco (Moreno) Juan Carlos García (Magdalena) y representantes de las filiales Zubeldía de Ensenada y Lauri de Berisso.

En otros sectores del estadio estuvieron José Monzón (San José, Entre Ríos), Tato Manzato (Gualeguay E. Ríos), Alejandro Abdala, Brian Sellei y familia (Barcelona), Mario Gómez (Córdoba), la familia Agnes (filial Marelli, Río Grande, Tierra del Fuego), Mario Aliaga, Eduardo, José y Pablo Leiva, Matías y Gustavo Velázquez (Filial Catamarca), Juan Galdo (Filial Jujuy) y Gustavo Delovo y Ever Ludueña (Filial Chaco).

Por supuesto no se perdieron la cita varios exfutbolistas como Rubén Agüero, Diego Gottardi (hijo de Hugo), Carlos Pachamé, Cristian y María José Guaita, Daniel, Mariano y Nicolás Romeo, Pablo Calarote, Martín Calarote Bilardo, Valentín Poletti, Gastón Fernández, Martín Mazzucco, Leandro Desábato, Leandro Benítez y varios más.

También estuvo como invitado el influencer Valentín Torres Erwele, que se hizo conocido en las redes por posteos extravagantes y desde hace un tiempo recibe invitaciones de todos los clubes de fútbol. Ya había estado en oportunidad del compromiso ante Fortaleza.

Entre las banderas estuvieron las de “23 y 68”, “Seba”, “Mondongo”, “Tolosa Ensenada”, “Gonnet”, “La Loma”, “Los Hornos”, “Los Salvioli”, “Basso”, “Agustín”, “17 y 38”, “La familia más grande del mundo”, “4 de agosto”, “El 7-0 no se olvida más”, “La Bilardo”, “Filial Pinamar”, “Catamarca”, “Berazategui”, “La Valente”, “Los Leales”, “Berisso”, “Los de siempre”, “Ensenada”, “Hernández”, “Ringuelet”, “Plaza Güemes”, “16 de octubre” y muchas más en los cuatro sectores del estadio.

Del lado visitante llegó mucha menos gente de la esperada. Un grupo de 600 hinchas que hizo que el pulmón de seguridad no se implemente en la tribuna local ni en la platea sino en el codo de 115 y 57.