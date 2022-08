Remedios, inflación y problemas en farmacias con las obras sociales

Las farmacias de la Ciudad siguen de cerca el último capítulo sobre el impacto de la inflación en sus góndolas, donde el Gobierno acaba de señalar a algunos laboratorios por incrementos que pueden superar el 130 % en el año. La mirada sobre ese fenómeno desde atrás de los mostradores locales conduce a un escenario con complejidades propias: los problemas financieros derivados de la distancia en los plazos que disponen para pagar los medicamentos a sus proveedores y el que emplean las obras sociales para reintegrarles por los descuentos que realizan a sus beneficiarios.

Ayer, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Matías Tombolini, señaló que “los laboratorios firmaron con el Gobierno, el 19 de julio, un acuerdo que decía que no iban a aumentar los precios más que un punto por debajo de la inflación del mes precedente”, y cuestionó que “van 11 días de agosto y ya tenemos 193 productos que están por encima del aumento que estaba acordado”.

Detalló que “en lo que va del año tenemos productos de todos los laboratorios con aumentos de 135%, 100%, 96%, medicamentos muy vendidos” y cuestionó que “si tiene un componente importado el principal factor es la variación del tipo de cambio, que aumentó menos que lo que aumentaron los precios”.

El voltaje puede subir. Tombolini señaló que se dio a los laboratorios un plazo de “dos días a ver si se equivocaron y sino vamos a revisar el plan de importaciones que tengan, a ver qué están haciendo con los dólares de los argentinos, y así vamos a ir sector por sector, evitando los abusos”.

Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, analizó sobre ese escenario de subas planteado desde el Gobierno que “en la farmacia, como todo llega en forma automática no tenemos exactamente el aumento de cada medicamento, de cada laboratorio”.

Desde el Colegio se viene señalando en los últimos meses -y ayer se reiteró- que, “en general, los aumentos se dan un poquito por debajo de la inflación, en promedio” dijo la directiva.

En el colegio no descartan el cuadro que expuso el funcionario pero avisan que, al menos en La Plata, se sigue de otra forma la evolución de la lista. Eso, por el alto impacto que tienen las obras sociales en sus movimientos.

Por caso, Pami ofrece 100% y los remedios salen a costo cero para quienes los necesitan. En tanto, Ioma, la de mayor volumen en las farmacias locales, plantea cobertura con montos fijos que oscilan entre el 40 y el 60% del valor del medicamento.

“A todos los rubros les afecta la inflación pero nosotros pagamos los medicamentos mucho antes que lo que nos pagan las obras sociales a nosotros”, apuntó Gómez y precisó que las droguerías les dan 10 ó 15 días de plazo para pagar la provisión y algunas obras sociales, entre esas las de mayor volumen, les reintegran en un plazo de 45 a 50 días. “Los convenios (con las obras sociales) se firmaron en épocas donde ese tiempo de espera no significaba lo que representa hoy”, analizó la farmacéutica.

El cuadro, complica: “La mayoría de las farmacias, que con unipersonales, chicas, no de mega empresas, no pueden financiar todo esto”, dijo la dirigente y añadió que “eso, supongo, pasa en un montón de rubros, pero quizás en otros casos no financiás a otros”.

Según se indicó desde el Colegio, Ioma subió hace poco la cobertura. “A nivel farmacia esto marca otro desfase porque es más lo que se espera cobrar. Todos los factores van jugando para que estén en complicaciones”, advirtió la presidenta del colegio local, que representa a 320 matrículas profesionales en la Ciudad.

En este contexto, en una farmacia local se advertía ayer, repasando listas, que un medicamento de uso libre, para gripe y resfrío, aumentó el 30% el 1 de agosto.

El producto “aparece y desaparece” del mercado últimamente. “Igual que otros productos en los últimos meses, hay problemas con los envases”, avisaron desde esa farmacia aludiendo a problemas derivados de la importación de productos de packaging, como la tinta.