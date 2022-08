Sale a la luz una probable obra inédita de Picasso que representaría a Hitler

Expertos italianos han sacado a luz la que consideran una probable obra de Picasso, con la que el artista español quiso homenajear a su amigo el también pintor alemán Paul Klee, y en la que se representa de manera caricaturesca al dictador Adof Hitler y ahora esperan que ulteriores estudios puedan comprobar su autenticidad.

La experta de arte y miembro del comité de expertos en Arte y Literatura del centro Unesco de Florencia Annalisa Di Maria, que presentó recientemente la obra, aseguró que “actualmente no se puede atribuir la obra con certeza a Picasso y que ciertamente la pintura tendrá que ser investigados más a fondo”, pero que a su parecer no hay duda de que se trata de una obra del pintor malagueño. Para Di Maria se trata de una pintura que Picasso regaló a Klee, uno de los artistas más perseguidos por el régimen alemán, aunque no se encuentra en ninguno de los catálogos de las obras robadas o incautadas en lo que denominaron “arte degenerado”, sobre todo al ser una pintura “muy incómoda”.

Klee y Picasso eran amigos y se encontraron al menos en dos ocasiones, tanto que en 1914 Klee hizo una obra para rendir un homenaje a Picasso y se cree que el pintor español quiso recambiar con este cuadro, que ahora pertenece a una colección privada de una familia italiana cuyo antepasado trabajaba en una estación de trenes, donde se cree que pudo ser encontrada. Según los primeros estudios que se han realizado sobre los pigmentos en la universidad de Ascoli Piceno, la obra que se tituló “El ojo de la serpiente” -debido a la serpiente cascabel que marca el contorno del rostro del dictador- se puede situar entre 1935 y 1937.

Di María explica que de comprobarse la autoría del artista se trataría de una descubrimiento excepcional pues sería además un gran ejemplo de la lucha de Picasso contra Hitler. En esta obra se “caricaturiza” a Hitler gracias a la inclusión de algunos elementos no tolerados por el Führer y el régimen nazi como el maquillaje en la cara , el pintalabios y la pipa, pues Hitler odiaba el tabaco. Mientas que en los labios se observa la palabra escrita “Schweigen (”Cállate” en alemán), que podría tener varias interpretaciones, como la voluntad de mantener la obra en secreto para evitar que el autor fuera perseguido por los nazis.