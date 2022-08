Denuncian por estafa a un “Cositorto platense”

Después de la detención de dos contadores platenses involucrados en presuntas estafas piramidales bajo la asociación ilícita denominada Generación Zoe, un grupo de personas denunciaron a un sujeto que les prometió “inversiones seguras” y se quedó con su dinero.

“Creímos en él”, aseguró uno de los damnificados en diálogo con EL DIA. Según relató la víctima, un hombre de 38 años que prefirió reservar su identidad por miedo a represalias, mantuvieron una amistad de 30 años con el ahora denunciado. Sin embargo, todo se terminó después del engaño.

Todo comenzó en marzo del 2021, cuando él y su pareja decidieron poner sus ahorros en manos del “Cositorto platense”, con la idea de hacer crecer su inversión a futuro.

Pasaron los días y el dinero nunca volvió. A todo esto, meses después se fueron enteraron que los líderes de la organización habían sido detenidos. Ahí descubrieron que se trataba de una estafa.

“Este tipo nos prometió que nuestra inversión iba a rendir frutos y le creímos. Le dimos 8 mil dólares, los ahorros de nuestras vidas, los cuales lo íbamos a guardar para el futuro de nuestra hija. Nos dijo que iba a reinvertir nuestro dinero, que íbamos a obtener ganancias mensuales, pero al final se quedó con la plata”, sostuvo.

Tanto él, como otras familias, cayeron en la trampa del famoso esquema “ponzi”, mejor conocido como estafa piramidal. “Entramos como ratas por tirante”, manifestó.

El damnificado contó que de los 8 mil dólares que entregó, sólo le devolvieron el 1%, es decir, $800.

Casualmente, la víctima puso a resguardo todos los recibos que firmó al momento de entregarle el dinero al “Cositorto platense”, prueba fundamental que será incluida en su denuncia.

En los documentos a los que accedió este diario, se puede observar el nombre de la organización impreso sobre el papel, junto al sello identificatorio de “Zoe” y la firma del implicado, cuyo nombre lleva las siglas J. J. L., de 36 años, quien “trabajaba” en la sede del microcentro porteño, la cual fue allanada meses atrás.

A su vez, según reveló la víctima, el sujeto se hace pasar por instructor de zumba, aunque no cuenta con la licencia para poder dar clases. “Una vez lo fui a buscar para que me devuelva la plata y sus alumnas me atacaron, me rompieron el auto a piedrazos”, sostuvo.

“No vamos a parar hasta verlo preso. Ya nos juntamos con varias familias para denunciarlo en la fiscalía, porque si vas a la comisaría dicen que no pueden hacer nada”, manifestó, y agregó: “Solo querían detener a Cositorto pero hay otras derivaciones de esta gran estafa, una de ellas acá en La Plata, hay mucha gente a la que perjudicaron”.