Hasta los helados del barrio: afectados por costos y cepo para importar

Las trabas para importar algunas materias primas e insumos afectan la actividad en las heladerías, no tanto en las grandes cadenas que pueden hacerse de suficiente stock y así aguantar hasta la próxima y alejada provisión, sino -sobretodo- en los comercios del rubro más pequeños que ofrecen elaboración propia y sufren la demora en las entregas. Según coincidieron en el sector, las principales faltantes son el cacao, el pistacho y frutos secos que no se producen en cantidades en este país. También hay problemas con el packaging y hasta con los posnets por el precio y la escasez de papel.

“Se hacen grandes esfuerzos para mantener la calidad del producto”, indicó Juan Benini, encargado de la sucursal del casco urbano platense de una firma con locales también en Tolosa y City Bell. En ese caso, el impacto del cepo a las importaciones y de los altos costos de los ingredientes hace que se adquieran menos provisiones. “Si antes comprábamos una determinada cantidad de materia prima y nos stockeábamos más, ahora estamos un poco más al día. Por ejemplo, chocolate, hasta ahora conseguimos la marca que necesitamos, pero los proveedores casi siempre nos advierten que puede llegar a faltar por los límites para traerlo de afuera”, añadió el empleado.

Por el lado de las cadenas, en el sector se asegura que no sólo escasean productos clave para la fabricación de algunos sabores sino que además si quieren expandirse no pueden. En ese sentido, la principal queja se centra en las pocas posibilidades de nuevas inversiones. “Es difícil extenderse o avanzar en mejoras -señaló una fuente de una firma regional con varios locales-. Por ejemplo, para comprar una heladera, si no es importada hay una fábrica nacional que las produce, y en ese caso están tardando como 90 días para entregarla”.

De acuerdo con la opinión de distintos comercios dedicados a la venta de helados, las mayores dificultades para el abastecimiento se encuentran en el cacao (no tiene reemplazo a nivel nacional), el pistacho (se cultiva en San Juan pero casi todo se exporta y el kilo ronda los 3.800 pesos), y las avellanas (casi no se produce ese fruto seco en el país y las provisiones suelen llegar de Chile y Turquía).

Frente a este cuadro de situación, las cámaras que nuclean a los heladeros están solicitando al Gobierno Nacional medidas tendientes a flexibilizar los cupos a las importaciones.

Un referente de esas entidades, apuntó, por caso, que las faltantes comenzaron a notarse hace aproximadamente un mes, y puntualizó, en ese aspecto, que los principales obstáculos se encuentran para abastecerse de “frutas secas, avellanas, pistachos que compramos a distribuidores que los importan a la Argentina”. Otro ingrediente que es fundamental para la elaboración de helados es una clase de pasta que se utiliza para la preparación de determinadas cremas. “Esa materia prima también escasea”, concluyó.

Desde otra firma con sucursales en La Plata, subrayaron que “el cacao falta porque hay cupos restrictivos y si eso no cambia vamos a tener problemas para producir gustos que llevan chocolate”.

Las empresas dedicadas a la producción y venta de helados plantean también los problemas que enfrentan por la escasez y los valores del papel, insumo que pegó un salto muy grande en el precio con la última escalada del dólar y que quedó con poca referencia de precios. “En ese sentido, no es fácil conseguir bolsas, muy usadas en nuestro sector, sobre todo las de material reciclable. Tardan hasta tres meses con las entregas”, se quejó el propietario de un emprendimiento con varias sucursales en la Región.

Ocurre que la provisión de papel no es menor en el rubro heladerías: además de las bolsas donde se cargan los envases para enviar a domicilio o para el “take away”, hay mucho uso de ese material para las paletas, formato muy demandado en los últimos años, y para las servilletas.

En cuanto a precios para los consumidores de helados, se ofrece un gran despliegue de variedad de valores, pues hay pequeños locales de barrio en los que el kilo del producto está entre 1.100 y 1.300 pesos, y comercios, por lo general representantes de cadenas extendidas a nivel nacional, que venden el kilo a bastante más que 2.000 pesos.

El último mes, también con el sacudón en los valores de la divisa estadounidense, el rubro sufrió aumentos. En esa línea, vale como ejemplos de las subas una heladería que llevó el kilo de 1.400 a 1.750 pesos, y otra que lo subió de 1.950 a 1.200 pesos.

Para algunos heladeros, “por suerte” y a pesar de un escenario general ganado por la inflación y los altos costos, las ventas no decayeron. “La gente sigue tomando helado; es más, tengo la sensación que a lo mejor ha dejado de consumir en otros rubros, pero las ventas se mantienen bien”, precisó Benini.

LAS CADENAS NO SE AGRANDAN

Los reclamos más fuertes llegan del lado de las cadenas de heladerías con distintas sedes en CABA, el Conurbano y distintos puntos del país.

Y es que el sector busca invertir, sumar nuevos locales y agregar sabores a sus cartas y se ve impedidas de tal expansión justamente, según remarcaron, por los inconvenientes que se le presentan en el momento de intentar agrandarse.

Por ejemplo, una gran marca que proyectaba inaugurar antes de fin de año diez locales, sus dueños creen que van a poder abrir no más de siete.