La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuidad de la fecha 16 del campeonato argentino, donde resaltan los choques de Talleres frente a Racing y de Tigre recibiendo a River. A su vez, por el Mundial de Vóley, Argentina se enfrentará con Irán a las 12.30 horas. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 San Lorenzo vs Rosario Central ESPN Premium

15:30 Newell's vs Godoy Cruz ESPN Premium

15:30 Banfield vs Defensa y Justicia TNT SPORTS

18:00 Talleres vs Racing ESPN Premium

18:00 Argentinos Jrs. vs Platense TNT SPORTS

20:30 Tigre vs River TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Southampton vs Manchester United STAR + / ESPN

11:00 Brentford vs Everton STAR +

11:00 Brighton vs Leeds STAR +

11:00 Chelsea vs Leicester City STAR +

11:00 Liverpool vs Bournemouth STAR +

11:00 Manchester City vs Crystal Palace STAR + / ESPN

13:30 Arsenal vs Fulham ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Mainz 05 vs Bayer Leverkusen STAR +

10:30 Hertha Berlin vs Borussia Dortmund ESPN 3/STAR +

10:30 RB Leipzig vs Wolfsburgo STAR +

13:30 Bayern Múnich vs Monchengladbach STAR +

SERIE A

13:30 Juventus vs Roma STAR + / ESPN

15:45 Milan vs Bologna STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Elche vs Real Sociedad ESPN Extra

17:00 Almería vs Sevilla ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

14:10 Ferro vs Flandria TYC SPORTS

15:00 Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn

15:00 Tristán Suárez vs Riestra

15:00 Brown de Adrogué vs Gimnasia de Mendoza

16:30 Mitre (SdE) vs Gimnasia de Jujuy

17:00 Chacarita vs San Telmo

18:10 Agropecuario vs Belgrano TYC SPORTS

20:30 Santamarina vs Atlanta

PRIMERA "B"

14:30 Colegiales vs Dock Sud DIRECTV SPORTS

15:30 Deportivo Merlo vs UAI Urquiza

15:30 Acassuso vs Deportivo Armenio

15:30 Argentino de Quilmes vs San Miguel

15:30 Cañuelas vs Ituzaingó

15:30 Comunicaciones vs Los Andes

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Neri Romero vs Jorge Sánchez TYC SPORTS

BRASILEIRAO

19:00 Fluminense vs Palmeiras ESPN 2

ESPN KNOCKOUT

22:00 José Pedraza vs Richard Commey ESPN 2/STAR +

F1 - GP DE BÉLGICA

08:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS/STAR +

11:00 Clasificación FOX SPORTS/STAR +

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Excursionistas vs San Lorenzo DEPORTV

13:10 Lanús vs UAI Urquiza DEPORTV

15:00 Boca vs Racing TV PUBLICA

MUNDIAL DE VÓLEY

12:30 Argentina vs Irán ESPN 3/STAR +

URBA TOP 13

15:30 Atlético del Rosario vs SIC

15:30 Belgrano vs San Luis

15:30 CUBA vs Pucará ESPN Extra

15:30 Hindú vs Alumni

15:30 Los Tilos vs CASI

15:30 Regatas Bella Vista vs Buenos Aires

PRIMERA C

15:30 Sportivo Italiano vs Real Pilar

15:30 Atlas vs Luján