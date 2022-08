La divertida historia de Flor Peña en "PH": se tatuó el nombre de su ex para que no la dejara

Este sábado, el ciclo de entrevistas de "PH, Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff, tuvo de invitados a Diego Poggi (periodista), Leticia Siciliani (actriz), "Cucho" Parisi (cantante), Álvaro Navia (comediante) y a la actriz y conductora de TV, Florencia Peña, que fue la gran destacada de la noche.

Entre varias historias que relataron durante el largo y tendido programa, con preguntas y respuestas, en un momento todo fue risas. Ya en la mesa, junto a los demás colegas, Peña contó una anécdota muy divertida sobre un tatuaje que tiene en su cuerpo y que estaba dedicado exclusivamente a su ex. La conductora de "La Puta Ama" programa que se emite por América, contó que estaba ubicado por encima de su cola y decía "Mariano".

"Antes de separarme, se me ocurre tatuarme "Mariano" arriba de la cola y no lo consulté con nadie", comenzó diciendo, ante la sorpresa de algunos. "Cuando llegué dije, no me va a poder dejar con esto y él me dijo no sé que te hiciste pero ya está. Yo muy dolorida, ni siquiera me podía sentar".

A su vez, luego de contar esta anécdota, en donde finalmente su ex marido la dejó, se sinceró: "Y después fueron pasando los muñecos y hubo uno que me pidió que me lo sacara y como yo me llamo María, me borré el no", contó entre risas.